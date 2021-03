18:30 Uhr

Die Regio-S-Bahn hat jetzt ein Logo - doch wie es aussieht, bleibt geheim

Plus Die Taktung der Züge von Ulm aus verbessert sich ab Dezember deutlich, die Region muss dafür mit zahlen. In einem Punkt wird die Regio-S-Bahn zum Vorbild.

Von Sebastian Mayr

Es sind gute Nachrichten für das Ulmer Umland: Nach und nach wird die Taktung der Züge von und nach Ulm auf der baden-württembergischen Seite ausgebaut. An einem ersten Vorschlag aus dem Stuttgarter Verkehrsministerium hatte es noch scharfe Kritik aus der Region gegeben. Jetzt sind die Wogen geglättet, das viele Millionen Euro teure Verkehrsprojekt Regio-S-Bahn Donau-Iller ist einen Schritt weitergekommen. Ein Versprechen bleibt aber zumindest vorerst unerfüllt.

Winfried Hermann, Verkehrsminister von Baden-Württemberg, versprach Verbesserungen in der Zug-Taktung. Bild: Fabian Sommer, dpa

Am Montag kündigte Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne), von manchen zuvor als Bremser beim Verkehrsprojekt kritisiert, an: Ab Dezember 2021 fahren morgens sowie spätnachmittags und abends zu den Stoßzeiten Verstärkerzüge auf der Bahnstrecke Ulm–Laupheim, die dann unter dem Namen RS21 verkehrt. RS steht für Regio-S-Bahn. Ab Dezember 2022 kommt ein Halbstundentakt für die Strecke Ulm– Blaubeuren, die dann RS3 heißt. Auf der Brenzbahn Richtung Aalen, die auch in Elchingen hält, soll es darüber hinaus ein nächtliches Zusatzangebot geben. "Damit man auch um elf oder halb zwölf noch nach Hause kommt", so Hermann. Und wenn Stuttgart 21 im Jahr 2025 in Betrieb geht, soll es die Linie RS2 Ulm–Aulendorf geben.

Stuttgart/Ulm: Minister Hermann und OB Czisch unterschreiben Vorvertrag

Gratis gibt es diese Verbesserungen für die Region nicht, weil sie den Standard des Landes Baden-Württemberg überschreiten. Bei den Infrastruktur-Kosten übernehmen Bund und Land mehr als 90 Prozent, die Betriebskosten sind noch zu regeln. Hermann stellte eine hälftige Finanzierung von Land und Region in den Raum. Das lasse sich stemmen, meinte er.

Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch ist mit den Plänen für die Regio-S-Bahn zufrieden. Bild: Alexander Kaya

Am Montag unterzeichneten Hermann und Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) als Vorsitzender des S-Bahn-Vereins eine gemeinsame Absichtserklärung, die den Charakter eines Vorvertrags hat. Um die Inhalte war lange gerungen worden. Nun betonten alle Beteiligten, sie seien äußerst zufrieden. Die letzte kritische Formulierung habe sich eine halbe Stunde vor der Unterzeichnung in Wohlgefallen aufgelöst, berichtete Czisch. "Uns war es wichtig, dass das Land voll hinter dem Projekt steht", sagte er. Zweifel habe er nicht gehabt, nun aber sei dies schriftlich festgehalten. Gerade für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit dem Freistaat Bayern, der beim Ausbau der Linien für die Regio-S-Bahn schon weiter ist, sei das wichtig.

Logo für die Regio-S-Bahn Donau-Iller wird erst später vorgestellt

Ein Versprechen zog Winfried Hermann am Montag aber wieder zurück: Eigentlich hätte das neue Logo der Regio-S-Bahn Donau-Iller vorgestellt werden sollen. Beim Start der ersten Linien auf dem Abschnitt Ulm-Memmingen der Illertalbahn und auf dem Abstecher nach Weißenhorn war es noch nicht fertig gewesen. Der Freistaat Bayern habe darum gebeten, einen gemeinsamen Termin für die Präsentation auszuwählen. Dann soll das Logo symbolisch an einem Zug angebracht werden. Schließlich handle es sich um ein Gemeinschaftsprojekt, sagte der baden-württembergische Verkehrsminister.

Das Logo soll zu den Markenauftritten "Bahnland Bayern" (in Blau) und "bwegt" (in Schwarz und Gelb) passen, was die Ausarbeitung nicht ganz einfach machte. Und es soll nicht nur in der Region Donau-Iller zum Einsatz kommen. Auch bei möglichen zukünftigen Netzen wie einer Breisgau-S-Bahn und einer Regio-S-Bahn rund um Regensburg soll dieses Logo genutzt werden. Schließlich seien auch die S-Bahnen in Stuttgart, Mannheim oder Berlin mit dem gleichen Zeichen unterwegs, begründete Hermann. Die Regio-S-Bahn Donau-Iller soll also zum Vorbild für andere, ähnliche Projekte werden.

Lesen Sie auch:

Themen folgen