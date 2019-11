Die Stadt Weißenhorn sagt Tauben den Kampf an

Plus Auf dem Gelände des ehemaligen Busbahnhofs wird ein Häuschen aufgestellt, in dem die Vögel nisten können. Die Maßnahme dient der Geburtenkontrolle.

Das Holzhäuschen ist hübsch anzusehen. Rot-weiße Fensterläden zieren das 1,78 Meter hohe Konstrukt, das Mitarbeiter des Bauhofs gezimmert haben. Die Bewohner, die bald dort einziehen werden, haben Federn, sind sehr zahlreich und in Innenstädten nicht gerne gesehen. Die Rede ist von Tauben, für die die Stadt Weißenhorn auf dem Gelände des ehemaligen Busbahnhofs an der Illerberger Straße ein Häuschen aufstellen wird. Inklusive Stütze hat das Bauwerk eine Gesamthöhe von 4,80 Meter.

Der Bauausschuss hat am Montagabend den entsprechenden Bauantrag der Stadtverwaltung behandelt. Und über diesen wurde deutlich mehr diskutiert als über viele andere, weitaus größere Vorhaben. So machte Michael Schrodi ( CSU) gleich am Anfang deutlich, dass er dem Taubenschlag nur zustimmen werde, wenn jemand im Sinne einer Geburtenkontrolle regelmäßig die Eier der Tiere herausnimmt.

Dreck in der Innenstadt und Schäden an Gebäuden

Genau darin besteht der Sinn des Häuschens, wie Bürgermeister Wolfgang Fendt sagte. Die Eier der Tauben würden regelmäßig durch Gipseier ersetzt werden, damit die Vögel sich nicht weiter vermehren. So ließe sich den Problemen in der Innenstadt Einhalt gebieten, ohne die Tiere zu vergiften. Gunther Kühle (CSU), der bei Sitzungen schon mehrfach auf die Thematik aufmerksam gemacht hatte, verwies nicht nur auf den Dreck, den die Tauben in der Innenstadt hinterlassen, sondern auch auf massive Schäden am Gebäude wegen des aggressiven Kots. Mit Haken und Spitzen an den Häusern sei es nicht getan, sagte Kühle, und freute sich über den Bauantrag der Stadt.

Sehr skeptisch hingegen war Thomas Schulz (SPD), der sich nach eigenen Angaben näher über Taubenhäuser informiert hatte. „Das wird nicht als sehr erfolgversprechend angesehen“, berichtete er von seinen Rechercheergebnissen. Es müsse gewährleistet sein, dass die Taubenschläge ordentlich gepflegt werden. Zudem halte er den Standort für falsch, sagte Schulz. Dem pflichtete sein Fraktionskollege Herbert Richter bei. Wegen des Spielplatzes und der Außengastronomie in der Nähe sei der Standort abzulehnen, sagte er. Grundsätzlich könne die Vorrichtung aber einen Beitrag dazu leisten, die Probleme zu verringern.

Günzburg setzt zusätzlich auf ein Fütterungsverbot

Bernhard Jüstel (WÜW) war wiederum überzeugt davon, dass das Vorhaben auf lange Sicht nicht zum Erfolg führen wird. Der Pflegeaufwand sei zu hoch. Kühle entgegnete, dass der Aufwand überschaubar sei, und sprach sich dafür aus, zusätzlich Nistplätze für Turm- und Wanderfalken einzurichten, damit die Raubvögel die Tauben verjagen. Dies könnte allerdings auch unangenehme Folgen haben, warnte Johannes Amann (WÜW). In Städten wie zum Beispiel München, die auf Falken als natürliche Feinde der Tauben setzen, komme es vor, dass einzelne Vögel mit abgetrennten Köpfen auf dem Pflaster liegen, sagte Amann. Abgesehen davon war auch er der Ansicht, dass der Pflegeaufwand einzig und allein darin bestehe, die Eier auszutauschen. „Tauben brüten immer“, fügte er hinzu und plädierte dafür, das Taubenhaus so schnell wie möglich am ehemaligen Busbahnhof zu errichten. Der Platz sei gut geeignet, um die Sache einmal auszuprobieren.

Mit 10:5 Stimmen sprach sich der Bauausschuss schließlich dafür aus, den Taubenschlag, wie von der Verwaltung vorgesehen, dort aufzustellen. „Umsetzen kann man ihn immer noch, wenn es zu Problemen kommen sollte“, sagte Fendt.

Einen ähnlichen Weg wie die Stadt Weißenhorn hat Günzburg schon im Jahr 2015 eingeschlagen. Dort wurde im Dachstuhl eines historischen Gebäudes in der Altstadt ein betreuter Taubenschlag eingerichtet, bei dem durch Austausch des Geleges die Population der Vögel auf gesundem Niveau gehalten wird. Der örtliche Geflügel- und Vogelzuchtverein kümmert sich darum. Die Erfahrungen seien sehr positiv, sagt Julia Ehrlich, Pressesprecherin der Stadt Günzburg, auf Nachfrage unserer Redaktion. Ein zweiter Taubenschlag sei derzeit in Planung. Als weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Taubenplage habe der Günzburger Stadtrat jüngst ein Fütterungsverbot beschlossen, sagt Ehrlich.

