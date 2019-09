vor 2 Min.

Die Zahl der Besucher im Donaubad steigt

Das Angebot im Donaubad in Neu-Ulm soll weiter verbessert werden. Zum Jubiläum steht jetzt ein Mittelalter-Wochenende an.

Von Michael Ruddigkeit

Der Aufwärtstrend im Donaubad hält an: Die Freizeiteinrichtung verbuchte im vergangenen Jahr ein sattes Plus bei der Zahl der Besucher. Besonders das Freibad profitierte davon. Und auch in diesem Jahr sieht es bislang gut aus, berichtete Geschäftsführerin Sabine Gauß im Finanzausschuss des Neu-Ulmer Stadtrats.

An einem Tag waren im Neu-Ulmer Freibad 4500 Besucher

„Wir hoffen, die Marke von 570000 Besuchern zu übertreffen“, sagte Gauß. Das war die Zahl der Gäste im vergangenen Jahr, wobei diese für die gesamte Donaubad Ulm/Neu-Ulm GmbH gilt. Wie Gauß bei der Präsentation des Jahresabschlusses erläuterte, verzeichnete das Freibad 2018 ein Plus von 25 Prozent, die Eislaufanlage 20 Prozent und das Erlebnisbad 12,8 Prozent. In diesem Jahr ging es ebenfalls nach oben, bisher um acht Prozent (Stand August). Stärkster Monat im Freibad war der Juni mit 40000 Besuchern. Allein am 30. Juni strömten 4500 Wasserratten auf das Freigelände, damit wurde der alte Höchstwert aus dem Vorjahr nochmals überschritten.

Wenn es im Donaubad sehr voll wird, ist ein Sicherheitsdienst mit im Boot

Günter Gillich (FDP) nannte es erfreulich, dass im Donaubad trotz der vielen Besucher die Zahl der Vorfälle wie Pöbeleien auf einem sehr niedrigen Niveau sei – vor allem im Vergleich mit Einrichtungen in anderen Städten. Laut Sabine Gauß ist vergangenes Jahr überhaupt nichts in dieser Richtung vorgekommen. Ab einer gewissen Besucherzahl verständige sich die Betriebsleitung mit dem Sicherheitsdienst SHS.

Die Freizeiteinrichtung macht ein Minus von fast 1,6 Millionen Euro

Weniger erfreulich sieht es in Sachen Finanzen aus: Die Donaubad GmbH schloss das Jahr 2018 mit einem Minus von etwa 1,6 Millionen Euro ab, fast 200000 Euro mehr als geplant. Zwar stiegen die Umsatzerlöse, aber auch die Personalkosten und die Materialaufwendungen. „Das Jahresdefizit dürfen wir nicht aus den Augen verlieren“, mahnte Johannes Stingl (CSU). Die Städte Ulm und Neu-Ulm werden jedoch auch künftig ins Donaubad investieren müssen. „Technik und Bausubstanz werden uns weiter beschäftigen“, sagte Sabine Gauß. Verbesserungen in der Sauna und an den Rutschen seien in Planung. Details dazu sollen demnächst vorgestellt werden. Außerdem soll die Marke Donaubad weiter gestärkt werden. Die Veranstaltungen zum 60-jährigen Bestehen des Bads seien bei den Besuchern gut angekommen.

Diese Woche steht ein weiteres Jubiläumsevent im Donaubad an: ein Mittelalter-Wochenende zum Tag der Sauna. Von Freitag, 27. September, bis Sonntag, 29. September, stehen mittelalterliches Schwitzen im Schwitz-Zelt, verschiedenste Aufgüsse, Ritterspiele, Planschen im Badezuber sowie „Dellen- und Beulenheilerei“ im Osteopathie- und Massagezelt auf dem Programm. Geöffnet ist jeweils von 10 bis 22 Uhr.

Im Oktober ist eine 24-Stunden-Sauna unter dem Motto „60 Jahre – 60 Aufgüsse“ geplant. Zum Abschluss der Jubiläumsfeierlichkeiten wird es Ende November eine große Eisdisco und eine Party in der Eislaufanlage geben.

