18.12.2018

Die „Zellemer“ und ihre Geschichte

Kleiner Ortsteil, dicke Chronik: 384 Seiten umfasst das Werk über die Historie Illerzells. Bis gedruckt werden konnte, war jede Menge Teamarbeit nötig

Von Ursula Katharina Balken

Was lange währt, wird endlich gut. Nichts könnte besser auf die neue Illerzeller Chronik passen als dieses Sprichwort. Die Monografie des Vöhringer Ortsteils brauchte eine längere Anlaufzeit, was nicht wundern muss. Sie umfasst 384 Seiten, 100 mehr als geplant. Damit ist die Chronik auch umfangreicher als die Geschichtsbücher über Vöhringen und Illerberg.

Das Interesse der „Zellemer“ war bei der Vorstellung immens. Bürgermeister Karl Janson sprach davon, „wie wichtig Erinnerung und das Wissen über die eigene Herkunft ist. Die Gesellschaft kann ohne die Erinnerung an die Vergangenheit nicht in Frieden leben“. Ein Grund für die Stadt Vöhringen, die Chronik von Illerzell wie die von Vöhringen und Illerberg in Auftrag zu geben und dafür auch die Mittel bereitzustellen. Die Kosten waren im Haushalt mit 40000 Euro festgeschrieben.

Janson würdigte die Arbeit der zahlreichen Helfer. Da ist etwa Theo Span, ein Urgestein aus Illerzell, der sich als Sammler und Jäger betätigte, um von Haus zu Haus zu gehen und bei den Familien nach Beiträgen und Bildern zu suchen. Da sind auch Christoph Konrad vom Weißenhorner Anton H. Konrad Verlag, der nicht nur Herausgeber der Chronik ist, sondern sich auch als Autor betätigt hat, Ulrich Müller, der sich der Iller annahm, die Vöhringer Chronisten Jeannette und Peter Wischenbarth, Hellmuth Mößle, der als ehemaliger Leiter des Illertal-Gymnasiums über die Entstehungsgeschichte der Schule berichtete, und die Historikerin Anke Sczesny.

Vorlagen zur neuen Chronik lieferte auch Franz Helmschrott, dessen Geschichte 1975 erschienen war. Auf 39 Seiten hatte Helmschrott damals in der Vöhringer Chronik alles zusammengefasst, was 1975 über den Ort in Erfahrung zu bringen war. So wird unter anderem der Name „Zell“ in der Helmschrott-Chronik erläutert. „Zell“ stammt vom Wort „celle“ ab, das für Kammer oder Hütte, aber auch für Kloster stand. Es wird angenommen, dass Illerzell früher eine Wirtschaftsstelle war, die zum Kloster Reichenau gehörte, das viel Besitz in ganz Schwaben hatte. Erzählt wird in der alten Chronik auch die Geschichte der Pfarrei und die Entstehung der Schule. Diese gibt es in dem Ort schon lange nicht mehr, sie wurde 1967 abgeschafft. Ein Eintrag im Gemeindebuch von 1789 besagt, dass damals nur „wenig Winterschul gehalten worden war“. Und da sich das Einkommen des Schulmeisters nach der Zahl der Kinder richtete, war sein Einkommen so gering, dass er auch noch als Mesner arbeitete. Die Zahl der „Seelen“ wird mit 99 angegeben, „darunter 16 Kinder, die noch nicht gebeichtet hatten“, heißt es in Illerzeller Unterlagen. Im Jahr 1804 entstand im Ort dennoch eine eigene Schule und 1914 ein Neubau. Heute ist dort der Kindergarten Pusteblume untergebracht.

Bürgermeister Janson sagte, dass es nicht leicht gewesen sei, die neue Illerzeller Chronik zusammenzustellen: „Anhand der noch vorhandenen Archivalien, Urkunden, Gerichtsakten, Rechnungen, Heirats- und Sterbebücher werden schon längst nicht mehr überlieferte Abschnitte der Vergangenheit jetzt wieder lebendig.“ Die Monografie widmet sich vor allem dem Alltagsleben, da Illerzell nie mit herausragenden Ereignissen in die Geschichtsbücher eingegangen war.

Verleger Christoph Konrad erklärte, als er das erste Mal durch Illerzell gelaufen sei, wissend, dass er eine Chronik über den Ort herausgeben sollte, habe er das als Herausforderung empfunden. „Denn historische Strukturen waren verschwunden.“ Es habe erhebliche Veränderungen im Laufe der Zeit gegeben. Wo Ackerland und Landwirtschaft waren, sind Gewerbebetriebe entstanden. Froh sei er über die Hilfe von Theo Span gewesen, der bereits Chroniken über Ulrichskirche und Feuerwehr verfasst hat.

Wie der Name schon sagt, ist der Ort eng mit der Iller verbunden. Eine Geschichte, die geprägt ist von Liebe und Furcht. Denn der Gebirgsfluss kann sich idyllisch geben – und bei Hochwasser zur Furie werden. So kam es zur Illerkorrektur, die heute mit viel Mühe und Geld zurückgebaut wird.

Die Chronik „Illerzell Stadt Vöhringen“ gibt es im örtlichen Buchhandel, im Rathaus Vöhringen, beim Konrad-Verlag in Weißenhorn und im Gasthaus Zum Brückle. Sie umfasst etwa 20 Themenbereiche.

