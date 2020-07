08:00 Uhr

Die Zulassungsstelle macht wieder auf

Wir müssen leider draußen bleiben, hieß es in den vergangenen Wochen oft für Autobesitzer, wenn sie in die Zulassungsstelle im Landratsamt wollten: Ohne Terminvereinbarung ging nichts. Vom Montag an hat das Amt wieder offen, die Kunden können auch ohne Verabredung kommen.

Plus Fast vier Monate lang mussten Autobesitzer im Landkreis Neu-Ulm Einschränkungen hinnehmen, wenn sie einen Wagen an- oder abmelden wollten. Das lief nicht ohne Ärger ab.

Wer in den vergangenen knapp vier Monaten sein Auto an- oder ummelden wollte, fühlte sich von der Kreisverwaltung zuweilen heftig ausgebremst: Einfach ins Landratsamt nach Neu-Ulm oder zur Außenstelle nach Illertissen gehen und die Sache erledigen, das gab es nicht. Nur wer einen Termin hatte, wurde vom Sicherheitsmann an der Tür reingelassen. Das sorgte für einigen Ärger. Doch von Montag an kehrt die Behörde wieder zur Normalität zurück. Allerdings wird es trotzdem nicht ohne Wartezeiten abgehen.

In der Zulassungsstelle liefen die Drähte heiß

Die allermeisten Menschen hatten Verständnis für die coronabedingten Einschränkungen, das zumindest sagte am Donnerstag Landrat Thorsten Freudenberger ( CSU) im Ausschuss für Mobilität, Digitalisierung und Kreisentwicklung. Allerdings gab es auch etliche, die sich über das Landratsamt ärgerten, räumte Andreas Reimann ein, der Leiter des Fachbereichs Verkehr im Landratsamt. Am 17. März wurde die Kupferburg in Neu-Ulm geschlossen, einen Tag darauf die Außenstelle in Illertissen. Dort habe sich wegen der beengten Verhältnisse keinesfalls der Betrieb aufrecht- erhalten lassen. Zum An- und Abmelden von Fahrzeugen mussten feste Termine gebucht werden. Zunächst per Telefon, was in der Anfangszeit die Leitungen glühen ließ. Später lief die Verabredung übers Internet.

In der Zulassungsstelle blieb der Ärger nicht aus

Die Nachfrage sei unwahrscheinlich groß gewesen, sagte Reimann. Dementsprechend blieb der Ärger nicht aus, denn obwohl die Zulassungsstelle auch am Nachmittag arbeitete, reichten die Terminkapazitäten nicht. Anfangs waren Vereinbarungen maximal drei Tage im Voraus möglich, später dehnte sich der Zeitraum auf eine Woche. Doch wer dann immer noch nicht zum Zuge kam, musste sich entsprechend länger gedulden – und ärgerte sich. „Wir unterlagen gewissen Zwängen“, rechtfertigte sich Reimann. Schließlich stand zeitweilig auch nicht alles an Personal zur Verfügung.

Im April brach die Zahl der bearbeiteten Anträge deutlich ein – was allerdings auch eine Folge des Lockdowns war, wie Reimann erklärte. Weil die Autohäuser geschlossen hatten, wurden entsprechend weniger Wagen zugelassen. Vor allem bei den sogenannten Tageszulassungen brachen die Zahlen ein. Für die Autohäuser ist das einerseits ein Mittel, um die Zulassungsvorgaben der von ihnen vertretenen Marken zu erfüllen, andererseits können die Autos anschließend billiger verkauft werden, wenn sie an einem Tag zugelassen und bereits am nächsten Tag wieder abgemeldet wurden.

Ab Montag ist die Zulassungsstelle wieder im Normalbetrieb

Mittlerweile haben sich die Zahlen wieder weitgehend normalisiert, beteuerte Reimann: „Wir haben keinen großen Rückstau mehr.“ Im Juni wurden so viele Anträge abgearbeitet wie nie zuvor: 9355. Im Jahr zuvor waren es im gleichen Monat gerade mal 8034 und im Juni 2018 immerhin 8805.

Am Freitag (10. Juli) haben die Zulassungsstellen sowohl in Neu-Ulm als auch in Illertissen am Nachmittag ebenfalls geöffnet und selbst für den Samstagvormittag wurden Termine vergeben. Am kommenden Montag, 13. Juli, ist dann die Rückkehr zum Normalbetrieb geplant. Das heißt: Anmelden klappt wieder ganz spontan, ohne vorherige Terminvereinbarung. Allerdings gibt es dabei gewisse Einschränkungen: Maximal dürfen sich etwa in Neu-Ulm nur 20 Personen gleichzeitig in der Zulassungsstelle aufhalten. Alle anderen müssen vor der Tür warten.

Andere Zulassungsstellen machten früher wieder auf

Mit dieser Wiedereröffnung ist das Neu-Ulmer Landratsamt relativ spät dran, andere haben schon länger geöffnet, etwa im Landkreis Günzburg. Andreas Reimann erklärte die zögerliche Haltung in Neu-Ulm damit, dass man abwarten wollte, bis die Nachfrage ein wenig abflaut: „Hätten wir bereits vor drei Wochen aufgemacht, wäre um halb acht schon die Hölle los gewesen.“ Wie der Landrat erläuterte, seien an anderen Standorten, die schon früher wieder geöffnet hatten, die baulichen Voraussetzungen andere.

In der Diskussion wunderte sich Gilbert Kammerlander (ÖDP) über die große Menge an Tageszulassungen. Ihm kam es vor, als werde hier die Zulassungsstelle ausgenutzt, um geschäftliche Vorgaben zu erfüllen. Allerdings hat der Kreis auch was davon, wie Reimann sagte: „Wir generieren damit Einnahmen, wir lassen uns das ja bezahlen.“

