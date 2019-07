vor 34 Min.

Die alte Fachhochschule in Neu-Ulm wird neu belebt

Die Räume der alten Fachhochschule an der Steubenstraße in Neu-Ulm werden bald neu genutzt. Unter anderem ziehen dort drei Kindergartengruppen ein. So muss die Stadt für die Kita keine Container aufstellen.

In das derzeit leer stehende Gebäude in Neu-Ulm ziehen eine Kindertagesstätte, die Stadtbücherei und die Geschichtsbibliothek ein. Und dabei soll es nicht bleiben.

Von Michael Ruddigkeit

Vor elf Jahren zog die Hochschule Neu-Ulm vom Vorfeld ins Wiley – seitdem stehen die Räume in der Steubenstraße weitgehend leer. Doch an vielen Stellen sieht es in der alten FH so aus, als seien die Studenten und Dozenten gerade erst ausgezogen. Im großen Hörsaal könnte jederzeit eine Vorlesung beginnen, alle Stühle sind noch drin, Böden und Wände sauber, die Tafel ist frisch gewischt. Vor den Büros hängen noch die Schilder mit den Namen der Professoren. Die Zimmer und Flure sind verwaist – aber nicht mehr lange.

Drei Kindergartengruppen ziehen in die alte FH Neu-Ulm

Die Stadt Neu-Ulm, der das alte FH-Gebäude gehört, will gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen und die Räume mit neuem Leben erfüllen. Im Erdgeschoss des nördlichen Trakts sollen drei Gruppen der benachbarten Kita Schatzinsel untergebracht werden. Hier besteht der größte Handlungsbedarf, deshalb will die Verwaltung bis spätestens Oktober oder November die Voraussetzungen für den Einzug schaffen. Dafür müssen die Fachleute gar nicht so viel machen. Der Linoleumboden ist für einen Kindergarten ideal. Die Räume befinden sich laut Kämmerer Berthold Stier in einem sehr guten Zustand: „Da muss man im Grunde nur Möbel reinstellen.“

Die Stadt Neu-Ulm kann dadurch auf Container verzichten

Insgesamt müssen für die neue Nutzung noch die Toiletten kindgerecht umgebaut und eine Küche eingebaut werden, dazu kommen noch kleinere Maler- und Umbauarbeiten. Stier hat insgesamt etwa 200000 bis 250000 Euro dafür eingeplant. Durch den Einzug der Kinder in die alte Fachhochschule werden die Container überflüssig, die die Stadt wegen der Raumnot aufstellen wollte. Die bereits bestellten Möbel kommen jetzt ins FH-Gebäude. Die Außenspielanlagen der Kindertagesstätte sollen wie geplant erweitert und modernisiert werden. Los geht’s Anfang 2020.

Weiterer Nutzer an der Steubenstraße wird übergangsweise die Stadtbücherei. Die wird dort einziehen, wenn das LEW-Areal neu bebaut wird. Bis dahin ist allerdings noch etwas Zeit: Das alte Gebäude am Heiner-Metzger-Platz wird frühestens Ende nächsten Jahres abgerissen. Die Räume für die Stadtbücherei sollen im Frühjahr hergerichtet werden. Dafür ist der östliche Trakt der alten FH vorgesehen, in dem früher unter anderem die Mensa war. Der Eingang der Bibliothek wird zur Steubenstraße hin sein, wo sich bislang ein Vorbau mit Garagentoren und Fahrradabstellplätze befinden.

Die Neu-Ulmer Geschichtsbibliothek umfasst 100 000 Bände

Ebenfalls im Erdgeschoss, aber im südlichen Teil des Grundstücks, ist noch genug Platz für die Geschichtsbibliothek. Der Bestand umfasst etwa 100000 Bände, die momentan an verschiedenen Stellen lagern, teils noch in Kisten und Schachteln verpackt. Ein Teil der Bücher liegt bereits auf Paletten gestapelt in der alten FH. Das Obergeschoss eignet sich aus statischen Gründen nicht für die Nutzung als Bücherei. Langfristig will die Stadt einen neuen Standort für die Geschichtsbibliothek finden. Außerdem soll sie katalogisiert und auf den neuesten Stand gebracht werden.

„Wir freuen uns, dass wir dort unterkommen können und nicht in Containern“, sagte Christa Wanke (FDP) über die Lösung für die Schatzinsel. „Insgesamt wird das eine sehr gute Sache.“ Ähnlich schätzte das Kämmerer Berthold Stier ein: „Das wird eine der schönsten Kindertagesstätten.“

Ursprünglich hatte die Stadt geplant, im Falle der Kreisfreiheit die alte FH hauptsächlich zu nutzen, um zusätzliches Personal unterzubringen. Das hat sich erledigt, nachdem das Innenministerium den Nuxit versenkt hat. Zusätzliche Räume braucht die Verwaltung aber auch so – weil die Stadt weiter wächst und das Rathaus zu eng geworden ist. Im Obergeschoss könnten etwa 30 Büroarbeitsplätze eingerichtet werden. Welche städtischen Mitarbeiter dorthin umziehen sollen, ist aber noch unklar. „Gibt’s da schon eine Idee?“, fragte Bernhard Maier (CSU). Oberbürgermeister Gerold Noerenberg sagte dazu nur: „Es gibt viele Gedankenspiele.“

