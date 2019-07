vor 20 Min.

Die ersten Wohnungen sind auf dem Markt

Die 32 Wohnungen an der Illerberger Straße in Witzighausen sollen im Januar bezugsfertig sein.

Die Sendener Wohnungsbaugesellschaft beendet Ende des Jahres ihr Pilotprojekt in Witzighausen. Interessierte mit Berechtigungsschein können sich ab sofort bewerben.

Von Angela Häusler

Für das erste Bauprojekt der Sendener Wohnungsbaugesellschaft SWSG können sich Wohnungssuchende ab jetzt bewerben: 32 preisgünstige Wohneinheiten werden dort gerade gebaut, bezugsfertig sind sie im Januar.

Derzeit laufe in den Neubauten an der Illerberger Straße der Innenausbau, berichtete Sendens Bürgermeister Raphael Bögge am Montag. In vier Häusern entstehen dort Wohnungen, die zwischen 53 und 100 Quadratmeter groß sind, erläuterte SWSG-Geschäftsführer Marco-Manuel Reyes. Die Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen wird er nach sozialrechtlichen Gesichtspunkten an die späteren Mieter vergeben. Die Nettokaltmiete von acht Euro pro Quadratmeter reduziere sich durch die staatliche Förderung bezahlbaren Wohnraums auf 5,30 Euro, „wir rechnen mit Warmmieten von 400 bis 730 Euro“, sagt Reyes.

Dorfladen bietet Einkaufsmöglichkeit

Gebaut werden die Häuser in Holzständerbauweise und nach energieeffizientem KfW-55-Standard, verfügen über Fußbodenheizung, Luftwärmepumpe sowie Gasheizung. Und wenn der von Ehrenamtlichen geplante Dorfladen im Erdgeschoss eines der Gebäude eröffnet ist, gibt es sogar eine Einkaufsmöglichkeit direkt vor Ort.

Dass die Nachfrage nach den Wohnungen groß sein wird, daran haben weder Bögge noch Reyes Zweifel. „Es kommen immer wieder Anfragen an“, berichtet der Rathauschef, „wir werden die Wohnungen an die vergeben, die sie am dringendsten brauchen“. Weitere 60 bis 70 Wohneinheiten sind an der Ayer Herrenmühle in Planung, starten soll der Bau im Frühjahr 2020. Doch auch damit ist der Bedarf längst nicht gedeckt, glaubt Bögge. Es müsse also weitergedacht werden.

Zusätzliche Standorte ließ er aber noch offen – die Stadt habe ein Angebot erhalten, berichtet er, ohne nähere Angaben machen zu wollen. Auch über den Bau von Wohnungen auf dem Webereiareal werde noch diskutiert, „das sind strategische Entscheidungen“, sagt Bögge dazu. Zumal es zunächst darum gehe, für die SWSG auch Einnahmen zu generieren. Diese schließlich befinde sich noch in der Gründungsphase, bisher habe sie „zügig und konstruktiv“ funktioniert.

25 Wohnungen sind im Bestand der Gesellschaft

Geschäftsführer Reyes ist seit seinem Antritt im März 2016 zuständig für die Verwaltung der 25 bestehenden städtischen Wohnungen, die derzeit allesamt belegt sind. Stehen erst mehr Wohnungen zur Verfügung, könne auch an eine Sanierung des Bestands gedacht werden, weil dessen Bewohner in neue Wohnungen umquartiert werden könnten, so Reyes.

Einsicht nehmen, erklärte Bögge, dürfe der städtische Rechnungsprüfungausschuss nun auch in die Bücher der SWSG. Den Einblick hatte der Ausschuss zunächst erfolglos beantragt. „Wir haben nie was dagegen gehabt“, sagte Bögge, doch es sei nötig gewesen sich rechtlich abzusichern. Denn es gebe unterschiedliche Ansichten, ob das Ansinnen, etwa aus Datenschutzgründen, erlaubt sei. „Ich bin der Verschwiegenheit und dem Datenschutz verpflichtet“, so Reyes, er selbst glaube noch immer, dass die Einsicht problematisch sei. Doch im Sinne der Zusammenarbeit brauche es Transparenz, „wir wollen keinen Unmut fördern“. Bögge will Grundsätzliches zum Thema Wohnungsbaugesellschaft im Oktober erneut thematisieren.

