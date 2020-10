14:04 Uhr

Die wahnwitzige Irrfahrt eines Betrunkenen in Ulm

Wie ein 19-Jähriger auf dem weg von Senden nach Ulm die Polizei mit mehreren Unfällen in Atem hält.

Mehrere Unfälle wurden durch einen betrunkenen Autofahrer verursacht. Mehrere Zeugen meldeten und verfolgten einen polnischen Autofahrer persönlich.

Ein 19 Jahre alter polnischer Staatsangehöriger fuhr am Samstag gegen 19.15 Uhr mit seinem Auro auf der B28 von Senden in Richtung Ulm. Kurz vor der Überleitung auf die B30 prallte er mit seinem Fahrzeug frontal gegen die Mittelleitplanke. Trotz einer starken Beschädigung an seinem Saab setzte er die Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ab diesem Zeitpunkt wurde der Mann durch Zeugen verfolgt, die dessen Standort über Notruf der Polizei in Kempten und Ulm meldeten.

Der 19-Jährige wechselte auf die B30 und fuhr an der Anschlussstelle Ulm-Donautal von der Bundesstraße ab. Im Industriegebiet Donautal wollte er in einer Sackgasse wenden, fuhr allerdings rückwärts eine etwa drei Meter hohe Böschung hinunter und prallte gegen einen geparkten Wagen. Auch dieser Unfall stoppte den Mann nicht, er fuhr weiter in die Hans-Lorenser-Straße und konnte dort durch zwei Streifenwagenbesatzungen gestoppt werden. Nach der Durchführung eines Atemalkoholtests war der vermeintliche Grund für die gefährliche Fahrweise des jungen Mannes klar. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, sein Führerschein und sein Auto wurden sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Zahlung einer Sicherheitsleistung an, die der 19-Jährige an Ort und Stelle noch entrichten musste. Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte der Alkoholfahrt werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Laupheim (Telefon 07392/96300) zu melden. (az)

