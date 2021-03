vor 16 Min.

Diebstahl in Sendener Drogerie - Polizei sucht nach dem Täter

Wer war's? Die Polizei Senden berichtet von einem Diebstahl im Drogeriemarkt, im Wert von 500 Euro, und bittet um Hinweise.

In der Berliner Straße in Senden kam es am Samstagnachmittag, 6. März, gegen 16 Uhr, zu einem Diebstahl in einem Drogeriemarkt. Dabei entwendete ein Unbekannter, laut Polizeibericht, Gegenstände im Wert von mehr 500 Euro. Als eine Mitarbeiterin den Diebstahl bemerkte und den Täter festhalten wollte, riss er sich mit Gewalt los und konnte flüchten. Trotz unmittelbarer Fahndung konnte der Täter nicht mehr aufgegriffen werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall laut Polizei aber niemand.

Diebstahl in Sendener Drogeriemarkt: Wer war's?

Bei dem Täter handelt sich um eine männliche Person, etwa 1,80 Meter groß, circa 30 Jahre alt, sehr kurzes Haar. Er trug laut Polizei eine blaue Jacke und eine Umhängetasche. Die Polizei Senden bittet um Hinweise, die zur Ergreifung der Person führen könnten, unter Telefon 07307/910000. (AZ)

