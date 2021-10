Dornstadt

vor 19 Min.

Polizei erwischt bei Kontrolle viele Autofahrer unter Drogen

Plus Bei einer Großkontrolle auf der B10 bei Dornstadt hat die Polizei Ulm 161 Personen kontrolliert. In 16 Fällen schlug ein Drogenschnelltest an.

Von Thomas Heckmann

Fahren unter Drogeneinfluss ist kein Phänomen der Nächte, sondern eine Gefahr, die auch am Tag droht. Das bewies erneut eine Großkontrolle des Polizeipräsidium Ulm am Mittwoch auf der Bundesstraße 10 bei Dornstadt. Bei 161 kontrollierten Personen wurde 16-mal eine Blutentnahme angeordnet, da jeweils ein Drogenschnelltest einen Verdacht lieferte.

