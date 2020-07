16:45 Uhr

Drei Männer schlagen 20-Jährigen in Ulm nieder

Sie schlugen offenbar ohne Grund zu: Zwei alkoholisierte Männer sind schon kurz nach dem Angriff von der Polizei in Ulm gefasst worden.

Offenbar grundlos haben am Dienstag in Ulm drei Männer einen 20-Jährigen niedergeschlagen. Kurz vor 21.45 Uhr sahen Polizisten von ihrem Revier aus drei Männer an der Blau im Bereich der Straße Lautenberg stehen. Ein 20-Jähriger und ein Begleiter kamen diesen entgegen. Die Drei verstellten den beiden den Weg. Nach wenigen Sekunden schlugen die drei Männer auf den 20-Jährigen ohne Vorwarnung ein.

Der ging sofort zu Boden und die Angreifer flüchteten. Mehrere Polizeistreifen rückten sofort an und verfolgten die Täter. Einen 18-Jährigen und einen 21-Jährigen nahm die Polizei wenige Minuten später fest. Beide wurden auf die Wache gebracht. Der 18-Jährige leistete bei seiner Festnahme Widerstand, so die Polizei. Ein Test ergab, dass er deutlich alkoholisiert war. Die Nacht musste er in Gewahrsam verbringen. Der 21-Jährige durfte das Polizeirevier nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Der 20-Jährige erlitt durch den Angriff Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich ins Krankenhaus. (az)

