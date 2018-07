19:52 Uhr

Drogenschmuggel-Prozess: Angeklagte gestehen

Im Prozess um europaweiten Drogenschmuggel haben die Angeklagten die Taten gestanden. Doch die Kammer braucht mehr Zeit, um zu entscheiden. Die Verhandlung wird im August fortgesetzt.

Von Carolin Oefner

Eigentlich hatte Vorsitzender Richter Jürgen Hasler geplant, am gestrigen Dienstag das Urteil im Prozess um europaweiten Drogenschmuggel am Landgericht Memmingen zu verkünden. Doch die Verhandlung vor der ersten Strafkammer zog sich unter anderem durch mehrere Unterbrechungen so lange hin, dass nicht mehr genug Zeit blieb, um in der „komplizierten Lage“ zu einem Urteilsspruch zu kommen, so Richter Hasler. Auch die Plädoyers sind noch nicht gesprochen.

Die fünf Angeklagten sollen kiloweise Kokain vom europäischen Festland nach Großbritannien geschmuggelt haben. Der Strafrahmen für den Drogenschmuggel im großen Stil steht für vier der angeklagten Männer bereits fest, die Kammer hatte mit ihnen eine Verständigung erzielt. Die vier Männer haben in deren Rahmen zuletzt die ihnen zur Last gelegten Taten gestanden.

Die Angeklagten müssen mit langen Haftstrafen rechnen

Die Angeklagten im Alter von 32 bis 48 Jahren müssen demnach mit langen Gefängnisstrafen rechnen, was vor allem der geschmuggelten Menge an Drogen geschuldet ist. Beschlagnahmt wurden alleine 35 Kilogramm Kokain und 54 Kilo Ketamin. Die qualitativ hochwertigen Drogen haben einen Wert in Millionenhöhe.

Der Haupttäter aus dem Raum Neu-Ulm muss demnach mit neuneinhalb bis zehn Jahren Haft rechnen. Die anderen drei Männer müssen zwischen dreieinhalb und sechseinhalb Jahre ins Gefängnis. Mit dem fünften Angeklagten hat keine Verständigung stattgefunden.

Haare auf Drogenkonsum untersucht

Am Dienstag ging es vor allem um den 37-jährigen Haupttäter. Anhand einer Haar-Untersuchung durch ein forensisch-toxikologisches Zentrum konnte nachgewiesen werden, dass der Mann aus dem Landkreis Neu-Ulm in den vergangenen Monaten „regelmäßig und intensiv“ Kokain konsumierte. Ein beauftragter Gutachter bescheinigte dem Mann einen problematischen Alkoholkonsum, jedoch keine Abhängigkeit. Diese sei jedoch beim Kokain vorhanden, der Angeklagte habe auch psychische Entzugssymptome gezeigt. Wenn die Sucht nicht behandelt werde, sei ein Rückfall wahrscheinlich. Seine Steuerungsfähigkeit sei jedoch nicht beeinträchtigt. Nach Angaben seines Verteidigers Michael Bogdahn wolle der 37-Jährige eine Entwöhnungsbehandlung machen. Richter Hasler deutete an, dass ein Aufenthalt in einer Entziehungseinrichtung in Betracht komme.

Die Proben der anderen Angeklagten waren negativ. Ähnlich sieht es bei den Vorstrafen aus. Beim Haupttäter sind stolze zehn Einträge im Bundeszentralregister registriert. Seit dem Jahr 2000 wird er regelmäßig verurteilt, die Bandbreite ist dabei groß: von Diebstahl bis zu Beleidigung, Bestechung und Bedrohung. Die anderen Angeklagten haben entweder keinen oder nur jeweils einen Eintrag, unter anderem wegen Steuerdelikten.

Die Verhandlung wird am 20. August fortgesetzt.

Themen Folgen