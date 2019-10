vor 53 Min.

Durchsuchungen im Rockermilieu: Polizei findet Waffen, Drogen und Geld

Seit Oktober 2018 ermittelt die Kriminalpolizei Neu-Ulm gegen vier Beschuldigte aus der Rockerszene. Anlass war eine Verkehrskontrolle in Senden.

Bei Durchsuchungen im Rockermilieu hat die Polizei im Alb-Donau-Kreis eine Vielzahl an Waffen, Drogen sowie Bargeld sichergestellt. Wie die Staatsanwaltschaft Ulm und die Kriminalpolizei Neu-Ulm in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilen, führt die Kripo bereits seit Oktober 2018 ein umfangreiches Ermittlungsverfahren gegen mittlerweile vier Beschuldigte aus der Rockerszene. Hintergrund war eine Verkehrskontrolle eines 43-Jährigen in Senden.

In dem kontrollierten Auto, in dem sich noch ein weiterer 25-jähriger Tatverdächtiger befand, wurden der Mitteilung zufolge neben einem funktionsfähigen Sturmgewehr zwei scharfe Handfeuerwaffen gefunden. Die anschließenden Wohnungsdurchsuchungen förderten weitere Waffen, Sturmgewehre und sogar eine Exerzierpanzerfaust zu Tage.

Polizeibeamte durchsuchten zwei Wohnungen

Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf zwei weitere Beschuldigte im Alter von 36 und 27 Jahren, die ebenfalls der Rockergruppierung zuzuordnen waren. Das Amtsgericht Memmingen erließ Durchsuchungsbeschlüsse, die am Mittwoch durch Sondereinsatzkräfte sowie Beamte der Kripo und des Operativen Ergänzungsdiensts Neu-Ulm in zwei Wohnungen vollzogen wurden.

In der Wohnung des 36-Jährigen fanden die Beamten Kokain im zweistelligen Grammbereich, einen vierstelligen Bargeldbetrag, der vermutlich aus Drogengeschäften stammt und nun eingezogen werden soll, Hieb- und Stoßwaffen sowie zahlreiche Schusswaffen und scharfe Patronenmunition. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der zweite Beschuldigte wurde nach den Kontrollen wieder entlassen. (az)