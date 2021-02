vor 53 Min.

EBU warnen vor Betrugs- und Scherzanrufen bei Ulmer Bürgern

Bei den Betrugsanrufen geht es um angeblich falsch befüllte Mülltonnen. Bürger werden zur Kasse gebeten. Die Stadt Ulm warnt jetzt und gibt wichtige Tipps.

Die Entsorgungs-Betriebe der Stadt Ulm (EBU) warnen aktuell vor Scherz- und Betrugsanrufen. Bei diesem Anrufen sollen Ulmer Bürger wegen angeblich falsch befüllten Bio- und Papiertonnen zur Kasse gebeten werden. Eine Rechnung über die besagte Strafgebühr wurde bisher nur selten tatsächlich zugestellt, wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilt.

„Guten Tag! Hier spricht Herr Troppelmann. Sie haben Ihr Müllgefäß falsch befüllt. Das stellen wir Ihnen mit einer Strafgebühr von 25 Euro in Rechnung. Die Rechnungen erhalten Sie in den nächsten Tagen.“ So oder so ähnlich sollen in letzter Zeit vermehrt Ulmer Bürger über eine Handynummer kontaktiert worden sein.

In den aktuell bekannten Fällen habe sich der Anrufer als ein Herr Troppelmann ausgegeben, verschwieg aber für welches Abfallunternehmen er tätig sei, so die Stadtverwaltung weiter.

Einige Betroffene hätten sich anschließend direkt an die EBU oder die Polizei gewandt. „Zum Glück, denn so sind wir erst auf diese Anrufmasche aufmerksam geworden und können die Bürger informieren. Vor allem sollten sie nicht einfach den geforderten Geldbetrag bezahlen“, wird EBU-Betriebsleiter Thomas Mayer zitiert.

Betrugsanruf von den EBU? So erkennen sie die Masche der Betrüger

Bisher seien die Anrufe mit Androhung einer Strafgebühr ausschließlich über Mobilfunknummern erfolgt. Ein vorsorglicher Blick auf das Telefondisplay während des Telefonats könne ein erster Anhaltspunkt sein, Scherz- oder Betrugsanrufe zu erkennen.

Kundenanrufe des EBU-ServiceCenters und der Abfallberatung würden laut Stadtverwaltung ausschließlich über Festnetzanschlüsse mit der Nummernfolge 0731/166-XXXX getätigt. „Da gibt es auch während der Corona-Pandemie keine Ausnahme, auch wenn jemand im Homeoffice arbeitet. Und ein Mitarbeiter mit dem Nachnamen Troppelmann ist bei uns weder im Service noch in der Abfallberatung beschäftigt“, wird der Leiter des EBU-ServiceCenters Bernd Schneider zitiert.



Zusätzlich könne ein Abgleich des sogenannten "Buchungszeichens" - der Kunden-Identifikationsnummer bei den Entsorgungsbetrieben weiterhelfen. Kann der Anrufer das Buchungszeichen nicht nennen oder fehlt dieses auf dem Rechnungsschreiben, sei davon auszugehen, dass es sich um einen Scherz oder einen Betrugsversuch handelt.

Auf allen offiziellen EBU-Kundenanschreiben sei neben dem Betriebslogo, den Angaben zum Verfasser auch immer das Buchungszeichen abgedruckt. Wie beispielsweise auf dem erst im Januar versandten Abfallgebühren-Jahresbescheid 2021. „Auf dieses Buchungszeichen verzichten die Entsorgungsbetreibe nur bei der Verschickung allgemeiner Abfall- und Entsorgungs-Informationen. Im Zweifelsfall sollten sich Betroffene beim EBU-ServiceCenter unter der Telefonnummer 0731/166-7777 erkundigen“, rät Bernd Schneider.

So können Sie Scherzanrufe sperren lassen

Auch dem Ulmer Polizeipräsidium seien Anrufe zu falsch befüllten Müllgefäßen in Ulm bereits bekannt. Bisher soll es sich bei den gemeldeten Anrufen aber ausschließlich um Scherzanrufe gehandelt haben. Solche Anrufe würden immer wieder zu unterschiedlichsten Themen über verschiedenste Anbieter generiert. Zum Beispiel erfolgten die Anrufe eines Herrn Troppelmann bei Ulmer Bürgern aktuell über das Telefonspaßportal Marcophono.

Wer sich nachhaltig vor diesen Anrufen schützen möchte, kann seine Telefonnummer direkt auf der Impressumseite des Anbieters unter www.marcophono.com/impressum.html sperren lassen. (AZ)

