Eckart von Hirschhausen in Ulm: Der Doktor als Entertainer

Der Kabarettist und Mediziner Eckart von Hirschhausen widmet sich im ausverkauften CCU humorvoll und klug der Endlichkeit des Lebens. Zwischendurch wird seine Sprechstunde sogar zur Singstunde.

Von Stefan Kümmritz

lm Klar, wer kennt ihn nicht, den „Doktor der Nation“, (Dr.) Eckart von Hirschhausen? Von seinen Fernsehshows zum Beispiel. Aber wer ist er, was kann er und was macht er im (fast) alltäglichen Leben? Wissen das die Menschen? Kurz gesagt: Er kann (fast) alles und das zeigt er im ausverkauften Ulmer Congress-Centrum (CCU) auf seine spezielle, humorvolle, oft aber auch nachdenklich stimmende Art. Die Medizin, ein gutes Leben und der Umgang mit dem Tod, darum geht es bei seinem nicht umsonst „Endlich!“ betitelten Programm. Endlich ist im Leben nach unserer Vorstellung alles, vor allem das Leben. Wie locker der Entertainer dies im CCU locker rüberbringt, erheitert das Publikum in höchstem Maß – und bringt ihm jede Menge Applaus.

Eckart von Hirschhausen, inzwischen mit Auszeichnungen fast überschüttet, wurde 1994 im Fach Medizin promoviert, trat aber schon während des Studiums als Zauberkünstler und Varietémoderator auf, unter anderem im bekannten Berliner Wintergarten. Auf den heute 51-jährigen gebürtigen Frankfurter geht das Genre „Medizinisches Kabarett“ zurück, in dem er sehr erfolgreich unterwegs ist. Er schreibt als Gastautor für bekannte deutsche Zeitungen und Zeitschriften oder wartet in ihnen als Kolumnist auf, ist Fernsehmoderator („Hirschhausens Quiz des Menschen“), hat schon geschauspielert, schreibt Bücher, gründete 2008 die Stiftung „Humor hilft heilen“, auf die er in Ulm mit Clowns, roten Nasen und übergroßen Luftballons aufmerksam machte, und gehört dem Kuratorium der Deutschen Krebshilfe an, um nur Eckpunkte seines Engagements zu nennen. Und: Er kann zaubern und singen, was er auch im CCU beweist.

Zunächst wartet der Stargast mit einem Seiltrick und eher banalen Weisheiten auf („Männer sterben früher, Frauen halten länger durch“ oder „Mit 50 weiß man, dass man wohl mehr hinter als vor sich hat“), um dann langsam anspruchsvoll aufs Wichtigste am Abend zuzusteuern: Wie kann man der Angst vor dem Tod begegnen? „Manche lassen sich einfrieren, um in 500 Jahren wieder aufgeweckt zu werden“, erzählt er. „Die glauben, dann ist der Fortschritt so weit, dass ihnen geholfen wird. Das gibt es ab 500000 Dollar aufwärts. Aber das funktioniert nicht einmal beim Suppenhuhn. Nach der Prozedur werden wir alle zu Matsch. Und wer sollte in 500 Jahren schon auf uns warten?“

Eckart von Hirschhausen gibt in Ulm fünf Ratschläge für ein gutes Leben

Eckart von Hirschhausen hat fünf Ratschläge für ein gutes Leben parat: Erstens: nicht rauchen. „Rauchen anzufangen ist auch nicht mehr in“, weiß er. „Um sich eine Zigarette anzuzünden, müsste man das Handy aus der Hand legen.“ Applaus im Publikum. Zweitens: Bewegung. „10 000 Schritte sind gut“, propagiert der Kabarettist das Laufen. „Wenn man mit jemandem lange telefoniert, sind dabei die 10 000 problemlos geschafft.“ Drittens: Gemüse essen. Davon könne man essen, soviel man will, erklärt der Doktor. Fleischkauf und -verzehr seien kritisch, weil Tiere viel Wasser und Landschaft verbrauchen. „Man sollte den Fleischkäufern an der Kasse des Supermarkts immer einen 20-Liter-Eimer Gülle mitgeben.“ Viertens: erwachsen werden. „Das bedeutet, für sich und andere verantwortlich zu sein“, so der Mann auf der Bühne. Fünftens: Kind sein. Von Hirschhausen: „Da kann ich nur sagen: Vergesst die Punkte eins bis vier und habt im Leben Spaß.“ Auch wenn am Ende der Tod steht.

„John F. Kennedy war zu Lebzeiten gar nicht so beliebt“, erinnert sich der Künstler. „Als er erschossen wurde, änderte sich dies. Da hat Trump ja noch eine Chance.“ Die Lacher auf seiner Seite hatte er auch, als er sinnierte: „Dreimal im Leben geht der Mann zur Kirche. Zweimal wird er dabei getragen. Sein letztes Auto ist immer ein Kombi.“

Spaß am Leben hat er im CCU zusammen mit den Besuchern. Als er begleitet von Komiker Christoph Reuter am Klavier „When The Saints Go Marchin’ In“ singt, stimmt das Publikum mit ein. Dem Wahn, immer noch mehr besitzen zu wollen, begegnet er mit seinem an einen alten Beatles-Hit angelehnten „All You Need Is Less“ („Alles, was du braucht, ist weniger“) und wieder singen die Leute mit. Von Hirschhausen empfiehlt Tanzen, um jung zu bleiben, sich immer wieder Neuem zu widmen, outet sich als Freund der „Fridays for Future“-Bewegung“ („Unsere Erde hat Fieber. Wir müssen jetzt etwas tun, auch mit radikalen Maßnahmen“), predigt das Loslassen und gibt den Gästen mit auf den Weg: „Das Leben ist wie eine Wunderkerze. Die Kerze brennt ab, wundern müssen wir uns selbst.“

