05:53 Uhr

Ehemaliger Praktiker wird zum Lagerzentrum

Zunächst Baumarkt, dann zur Flüchtlingsunterkunft umgebaut, wird das Gebäude an der Von-Liebig-Straße nun zum Lagerzentrum.

Auf dem Gelände des ehemaligen Praktiker-Baumarktes in Neu-Ulm tut sich wieder etwas: Das Gebäude wird nun zu einem sogenannten Selfstorage-Lagerzentrum. Das bedeutet, dass Bürger – sowohl Privatleute als auch Gewerbetreibende dort Lagerräume in verschiedenen Größen anmieten können – von einem Quadratmeter bis zu 50 Quadratmetern Fläche. 380 solcher Räume gibt es. Zudem gibt es Großflächen von 100 bis 2000 Quadratmetern zu mieten. Das teilte die Firma myStorage aus Villingen-Schwenningen mit, die das Lagerzentrum betreibt. Laut Pressemitteilung investiert sie in den Umbau auf dem Areal, das über 6000 Quadratmeter groß ist, einen sechsstelligen Betrag.

Der ehemalige Praktiker in der Von-Liebig-Straße war vor zwei Jahren zur Flüchtlingsunterkunft umgebaut worden – im Januar 2016 sollten die ersten Asylbewerber dort einziehen. Mit einer Kapazität von 600 Bewohnern wäre es die größte Flüchtlingsunterkunft im gesamten Landkreis gewesen – doch kein einziger Asylbewerber ist dort wirklich jemals eingezogen. Der Bedarf – so stellte sich angesichts der damals sinkenden Flüchtlingszahlen heraus – war nicht so groß wie zunächst erwartet. Deshalb wurden mit der Zeit immer mehr Unterkünfte im Landkreis wieder aufgelöst – so auch die im Praktiker-Markt: Sie besteht seit Herbst vergangenen Jahres nicht mehr.

Der Ausschuss für Hochbau und Bauordnung hatte nun Mitte April einstimmig beschlossen, das als Notunterkunft ausgewiesene Gebäude als Lagergebäude nutzbar zu machen. Laut den Sitzungsunterlagen sollen auf dem Areal außerdem ein Werbeturm sowie weitere Werbeanlagen aufgestellt werden. (aat)

