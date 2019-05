vor 44 Min.

Ein Faustschlag und andere Attacken in Diskothek

Am frühen Morgen des Maifeiertags wird im Sendener Norden ein Mann verletzt. Eine junge Frau bleibt nach einem Schlag zunächst regungslos liegen.

Mehrere Vorfälle von körperlicher Gewalt haben am frühen Morgen des Maifeiertags die Polizei in Senden beschäftigt. So gerieten dem Polizeibericht zufolge am Mittwoch gegen 3.50 Uhr ein 37-Jähriger und ein 23-Jähriger in einer Diskothek an der Berliner Straße in einen Streit, in dessen Verlauf der 37-Jährige seinem Kontrahenten mit der Faust auf den Kopf schlug. Der 23-Jährige erlitt eine Platzwunde und musste sich in einem Krankenhaus ambulant behandeln lassen.

37-jähriger Täter schließt sich in der Toilette ein

Die Ordnungshüter konnten den Täter in der Disko ausfindig machen. Er versuchte, sich zunächst auf der Toilette einzuschließen, um sich der Anzeigenaufnahme zu entziehen. Nach mehrmaliger Aufforderung gab der Täter schließlich nach und stellte sich den Beamten. Dabei zeigte sich der 37-Jährige laut Polizei höchst aggressiv und unkooperativ, sodass er gefesselt werden musste. Da sich der Täter weigerte, seine Personalien zu nennen, brachten ihn die Beamten auf die Polizeiwache, um ihn zu identifizieren. Den 37-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Ungefähr zur selben Zeit wie bei der ersten Tat fielen zwei 19-jährigen Frauen beim Verlassen der Diskothek zwei Männer auf, die sich gegenseitig schubsten. Wie die Polizei weiter berichtet, sprachen die jungen Frauen die beiden Männer darauf an. Unvermittelt ging einer von ihnen, ein 20-Jähriger, auf die Frauen zu und schlug unvermittelt auf diese ein. Eine der 19-Jährigen fiel durch die Attacke auf den Boden und blieb regungslos liegen. Im selben Moment kamen ihr Freund und ihr Bruder aus der Disko. Sofort ging der Bruder auf den Täter los. Bei der Auseinandersetzung wurden beide Kontrahenten leicht verletzt. Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts der Diskothek mussten die beiden Schläger schließlich voneinander trennen. Auch in diesem Fall ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung. (az)

