Ein Komplott hält das ganze Dorf auf Trab

Die Holzschwanger Bühnenschwärmer präsentieren in Kürze das Stück „Breznknödl-Deschawü“.

Von Margit Kühner

Und bald ist es wieder soweit: Die Holzschwanger Bühnenschwärmer präsentieren in Kürze ihren für diese Saison ausgewählten Schwank. Noch aber stecken die Laienschauspieler bis über beide Ohren in den Proben und Vorbereitungen zu ihrem diesjährigen Stück „Breznknödl-Deschawü“, ein ländlicher Schwank von Ralph Wallner in drei Akten.

Ignaz Igel (Robert Sauter), ein brotloser Schriftsteller von Heimatromanen, wird Opfer eines Komplotts, das sich Bürgermeister Hopfmoser (Anton Mözl) zusammen mit dem Fips (Daniel Baier) und Igels frecher Tochter Hanni (Melina Herrmann), die sich dadurch auch gleich noch die Erlaubnis zur Heirat erhofft, sowie mithilfe der Schwägerin Emerenz (Karin Mözl), die vorwiegend Ignaz Igel seine Leibspeise „Breznknödl“ serviert, ausgedacht haben. Seine Himmelsschlüsselwiese soll der Ignaz verkaufen, angeblich für ein Gemeindehaus, aber wer weiß, wer da sonst noch seine begehrlichen Augen darauf geworfen hat. Um ihn zur Unterschrift unter den Vertrag zu bringen, ist den Intriganten jedes Mittel Recht. Irgendwie seltsam kommt dem Ignaz das Ganze, was er da erleben musste, schon vor. Vielleicht aber bildet er sich das auch nur ein! Oder ist es doch wahr? Treibt man ihn ganz bewusst in den Wahnsinn? Hat der Wahnsinn erst begonnen, kommt es noch viel schlimmer. All diese Gedanken drehen bewegen und quälen ihn schon sehr.

Erst die zufällige Begegnung mit den beiden Dorfratschen, der unmoralischen Betschwester Betbichlerin (Eva Treu) und der neugierigen Gschaftlingerin (Michaela Förster), bringt das Ganze zum Platzen. Doch bis es endlich soweit ist, dass die ganze verwickelte Angelegenheit aufgeklärt ist, die Hinterfotzigen das Nachsehen haben, und der Ignaz endlich wieder in sein normales Leben – ohne Breznknödl – zurückkehren kann, wird es erst mal noch aufregend und dramatisch. An dieser Stelle allerdings muss sich der Leser zufriedengeben und sich überraschen lassen, denn mehr soll noch nicht verraten werden.

Die Aufführungen finden wie folgt statt:

Samstag, 9. November, 19.30 Uhr,

Sonntag, 10. November, 17 Uhr,

Samstag, 16. November, 19.30 Uhr,

Freitag, 22. November, 19.30 Uhr,

Samstag, 23. November, 19.30 Uhr,

Samstag, 30. November, 19.30 Uhr,

Sonntag, 1. Dezember, 17 Uhr,

Freitag, 6. Dezember, 19.30 Uhr,

Samstag, 7. Dezember, 19.30 Uhr.

Der Kartenvorverkauf in der Holzschwanger Vereinshalle findet am Samstag, 19. Oktober, von 10 bis 12 Uhr statt. Telefonischer Kartenvorverkauf ab Montag, 21. Oktober, jeweils von 18 bis 20 Uhr bei Familie Schumacher unter der Telefonnummer 07307/924242.

