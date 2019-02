07:00 Uhr

Ein Notdach für die Turnhalle der Christoph-Probst-Realschule

In den nächsten Wochen könnte die Turnhalle für den Schulsport und die Vereine wieder freigegeben werden. Allerdings muss vorher noch geschaufelt werden.

Von Ronald Hinzpeter

Jetzt muss eine Notlösung her: Das marode Dach der Christoph-Probst-Realschule erhält bis zum Ende des Jahres eine provisorische Abdeckung. Sie soll die nächsten vier bis fünf Jahre halten. Dann allerdings wäre es Zeit, den angejahrten Bau durch einen komplett neuen zu ersetzen. Allerdings müssen die Schüler und die Vereine nicht mehr so lange warten, bis sie wieder in die Halle können.

Wie berichtet, wurde kurz vor Weihnachten vergangenen Jahres die rund 45 Jahre alte Halle aus Sicherheitsgründen gesperrt, denn das Hallendach weist deutliche Mängel auf. Bei Schnee, Eis und Starkregen könnte die Decke tatsächlich nachgeben. Besonders gefährdet sind die Stellen, an denen sich die Abdeckbleche durchgebogen haben und sich das Wasser sammelt. Wenn es im Winter gefriert und zusätzlich Schnee darauf zu liegen kommt, wird es gefährlich. Das hat das Kemptener Ingenieurbüro der Konstruktionsgruppe Bauen berechnet. Dann sei das Dach um 30 bis 40 Prozent überlastet. Tolerierbar seien höchstens fünf bis acht Prozent. Wegen der Sicherheitsmängel musste der Schulsport in die Emil-Schmidt-Mittelschule und die FOS/BOS ausgelagert werden. Dafür stellt das Landratsamt einen Bustransfer bereit. Die Vereinssportler kamen im Wilhelm-Busch-Förderzentrum Weißenhorn unter.

Notdach für Turnhalle kostet zwischen 500.000 und 600.000 Euro

Wie gestern im Bau- und Planungsausschuss des Landkreises bekannt wurde, stellt auch die Kiesmenge auf dem Flachdach ein Problem dar. Arbeiter sollen die Schicht in den nächsten Wochen ausdünnen, um den Druck auf die Dachkonstruktion deutlich zu verringern. Wenn das geschehen ist, kann die Halle zunächst wieder freigegeben werden. Das soll Ende März, Anfang April der Fall sein, sagte auf Anfrage Joachim Müller von der Bauabteilung des Landratsamts – wenn das Wetter mitmacht.

Da die Verringerung der Kieslast keine Dauerlösung darstellt, erhält die Halle ein flaches leichtes Not-Satteldach aus Trapezprofilen. Damit wäre sie auch bei Schnee und Eis wieder sicher, so die Kreis-Bauverwaltung. Das ist die billigste von insgesamt drei angedachten Lösungsvarianten, deren teuerste immerhin bis zu 1,5 Millionen Euro kosten könnte. Das Notdach schlägt lediglich mit 500.000 bis 600.000 Euro zu Buche.

Wegen des möglichen Nuxits ist eine langfristige Planung nicht möglich

Gerhard Unglert (CSU) fand, das sei dennoch ein ganz schöner Brocken, zumal wenn das Dach in vier oder fünf Jahren wieder weggerissen werden müsste, um einem Neubau zu weichen. Der käme nach den Worten von Müller deutlich teurer. Sollte er lediglich sportlichen Ansprüchen genügen, wäre er für drei bis fünf Millionen Euro zu haben, würde er auch veranstaltungstauglich ausgelegt, müssten sechs bis sieben Millionen veranschlagt werden. Allerdings meint Erich Niebling (CSU), die Halle befinde sich in keinem so schlechten Zustand, sie könnte seiner Schätzung nach noch zehn bis 15 Jahre halten.

Eine langfristige Planung ist derzeit nicht möglich, weil noch unklar ist, ob Neu-Ulm tatsächlich kreisfrei wird. „So lange die große Frage offen und nicht geklärt ist, wer für was zuständig ist, sind wir blockiert“, sagte Landrat Thorsten Freudenberger.

Weil „gar nichts zu machen die falsche Lösung wäre“, wie es Herbert Richter (SPD) formulierte, entschied sich der Ausschuss einstimmig für die Notdachlösung.

