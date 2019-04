02.04.2019

Ein musikalischer Jubilar

Zum 100. präsentiert sich die Stadtkapelle Neu-Ulm topfit

Unter dem Motto „100 Jahre und kein bisschen leise“ luden die Mitglieder der Stadtkapelle Neu-Ulm zum Jubiläumskonzert in den großen Saal des Edwin-Scharff-Hauses ein. Die gut besuchten Zuschauerreihen waren ein Beleg dafür, dass das Orchester in den vergangenen Jahrzehnten eine beachtliche Anzahl an Fans gewonnen hat.

Eine bemerkenswerte Bandbreite von eingängiger Unterhaltungsmusik bis hin zu anspruchsvollen Konzertstücken haben die derzeit 35 aktiven Musiker unter der Leitung von Thomas Hartmann im Programm zu bieten. So bekamen die Jubiläumsbesucher die luftig-leichte „Alvamar Overture“ von James Barnes zu hören. Im Stil der Filmmusik präsentierte das Ensemble das von Otto Schwarz komponierte „Around the World in 80 Days“, gefolgt von Kurt Engels „Look out little Ruth“.

Das Jugendblasorchester zeigte bei seinem Auftritt, dass die jungen Musiker ihren erwachsenen Kollegen um nichts nachstehen. Beeindruckend kraftvoll interpretierte das Ensemble Medleys aus den Kinofilmen „Lion King“ und „Madagaskar“. Beim musikalischen Ausflug in die schrille Neue Deutsche Welle der 1980er-Jahre konnten sicher zahlreiche Besucher mitsingen: „Sternenhimmel“, „Skandal im Sperrbezirk“ oder „Ohne dich geh ich heut Nacht nicht heim“ standen auf dem Programm.

Der Auftritt der Hit Kids beim Jubiläumskonzert zeigte, dass sich der Verein um begabten Nachwuchs offensichtlich keine Sorgen zu machen braucht. Einziger Wermutstropfen des gelungenen Auftritts der jüngsten Musiker blieb die Nachricht, dass Dirigentin Marei Richter nur noch bis zum Sommer den Dirigentenstab für das Orchester führen wird. Ihr Vater Manfred Richter, der derzeit auch das Jugendblasorchester führt, wird vorerst die Leitung der Hit Kids übernehmen.

Der Vorsitzende Martin Miecznik versuchte in seiner Festrede die Begeisterung für die Stadtkapelle den Besuchern nahezubringen: „Ein Instrument alleine kann langweilig klingen, während das Eintauchen in der Klangwolke eines Orchesters immer wieder spannend ist.“ (anbr)

