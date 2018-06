vor 39 Min.

Ein neuer Auftrag für einen der ältesten Standorte

Der Verantwortungsbereich des Nato-Kommandos ist riesig, auch die bisherige Aufgabe behalten die Ulmer. Wie sich die Garnison entwickelt hat.

Von Gerrit-R. Ranft

Die vor Jahresfrist von der Nato beschlossene Einrichtung eines Unterstützungskommandos und sein in diesen Tagen beginnender Aufbau in der Wilhelmsburgkaserne stärken den Bundeswehrstandort Ulm. Zwar wird das Joint Support and Enabling Command (JSEC) in Friedenszeiten nur etwa 150 Köpfe zählen. Sein Verantwortungsbereich aber erstreckt sich von Grönland über fast ganz Europa und seine Randmeere bis nach Nordafrika.

Dass die alte Garnisonstadt Ulm das neu gebildete Zentrum für Logistik und Militärtransporte aufnimmt, hat auch mit dem dort stationierten Kommando Operative Führung Eingreifkräfte (kurz: KOFEK) zu tun. Dieses hat sich nach dem Urteil der Nato-Spitze seit seiner Aufstellung im Jahr 2005 in seinem Aufgabenspektrum voll bewährt. Sein Aufbau war dem Bestreben der Europäischen Union entsprungen, sich ein bis dahin nicht vorhandenes eigenes militärisches Instrument an die Hand zu geben. Somit musste die EU bei drohenden kleineren Konflikten vor der eigenen Haustür nicht immer gleich nach dem großen transatlantischen Bündnis Nato rufen. Beide Einsatzstäbe – KOFEK und JSEC – werden nun in der Wilhelmsburg-Kaserne unter einem Dach zusammengeführt. Der Standort Ulm weist damit eine Führungseinrichtung aus, wie sie in der Bundeswehr kein zweites Mal vorhanden ist. Anfang Juli, auf den Tag genau 62 Jahre nach Einrichtung des Bundeswehrstandorts Ulm im Jahr 1956, wird der JSCE-Aufstellungsstab mit seiner Arbeit beginnen.

Die Kienlesbergkaserne war mehr als 40 Jahre lang Dienstsitz

Die Garnison Ulm ist einer der ältesten Standorte der Bundeswehr. Am 2. Juli 1956 hatte das Vorkommando des damaligen Heeresstabs II. in der Ulmer Kienlesbergkaserne seinen Dienst begonnen – nur knapp acht Monate nach der Vereidigung der ersten 101 Freiwilligen der nach dem Zweiten Weltkrieg neu aufgestellten deutschen Streitkräfte am 12. November 1955 in Andernach am Rhein. Sein Führer, der damalige Oberst Karl Wilhelm Thilo, hatte seinen handschriftlich verfassten Entwurf eines Schreibens an das Bundesverteidigungsministerium Abteilung V mit dem Satz begonnen: „Ich melde, daß der Heeresstab (Korpsstab II.) heute in Ulm, Kienlesbergkaserne (Tel. 5680) die Arbeit aufgenommen hat.“ Mit Thilo als Führer des Vorauskommandos, der bald darauf Ulm verließ, jedoch elf Jahre später als Generalleutnant und Kommandierender General zurückkehrte, waren in Ulm drei Oberstleutnants, ein Hauptmann und neun Unteroffiziere eingetroffen.

Die 1865 bis 1868 erbaute Kienlesbergkaserne sollte für mehr als vier Jahrzehnte Dienstsitz des Korpskommandos bleiben. Seinem Kommandierenden General unterstanden in mehr als siebzig Standorten in Süddeutschland Truppenteile der Ersten Luftlandedivision, der Ersten Gebirgsdivision, der Vierten Panzergrenadierdivision und der Zwölften Panzerdivision, dazu sieben Korpstruppenkommandos. Die Friedensstärke aller Verbände zählte insgesamt rund 80000 Soldaten. Im Verteidigungsfall sollte sie mithilfe einberufener Reservisten binnen kurzer Zeit zu 120000 Mann aufwachsen. Am 30. November 1997 wurde letztmals die Bundesdienstflagge über der mittlerweile unter Denkmalschutz gestellten Kienlesbergkaserne eingeholt. Das Korpskommando war in die Wilhelmsburgkaserne auf dem Michelsberg umgezogen.

Das Ende im Oktober 2005 bedeutete zugleich einen Neuanfang

Wenige Jahre später endete die Ära des Ulmer Korps. Die deutsche Einheit, das vorläufige Ende des Kalten Kriegs und die zunehmenden Auslandseinsätze der Bundeswehr bedingten die grundlegende Neuordnung von Führungsstrukturen und Einsatzverbänden. Das betraf auch das II. Korps in Ulm. Umgliederung, auch das Ende ganzer Großverbände, bestimmten den Truppenalltag. Die nachgeordneten Divisionen in Regensburg, Sigmaringen, Bruchsal und Garmisch-Partenkirchen, vorübergehend auch in Marburg, Würzburg und Diez an der Lahn, wurden aufgelöst oder anderen Führungsstäben unterstellt.

Dem Korpskommando kam keine wirkliche Führungsaufgabe mehr zu. Die ursprüngliche Funktion, im Einsatzfall Großverbände in einer Stärke von mehr als 120000 Mann zu führen, war mit der Umgliederung und Verkleinerung der Bundeswehr schon seit geraumer Zeit entfallen. Das Ulmer Kommando kümmerte sich nun vornehmlich um die Führung deutscher Truppenteile in Auslandsverwendung, übernahm Kommandofunktion von Fall zu Fall, sobald der Einsatz deutscher Soldaten auf dem Balkan, in Afghanistan oder anderen Krisenregionen zu koordinieren war.

Nato-Kommando: Besondere Bedeutung für Ulm

Ein Großer Zapfenstreich, aufgeführt am 7. Oktober 2005 unterm Ulmer Münsterturm, besiegelte offiziell das Ende des II. Korps, stand aber zugleich für seinen Neubeginn als Kommando Operative Führung Eingreifkräfte. Im Einsatzfall wird KOFEK zum Force Headquarter (FHQ) und ist dann dem in Potsdam stationierten Operations Headquarter (OHQ) unterstellt, das die militärstrategische Führungsebene Europas bildet. Während das OHQ auch im Krisenfall am Standort Potsdam bleibt, kann das Ulmer FHQ in die Krisenregion selbst verlegt werden. Dort führt es nationale oder auch ihm unterstellte fremde Truppenteile als EU-Battlegroups – Kampfgruppen also mit einer Personalstärke von jeweils rund 1500 Soldaten. Je nach Umfang des Einsatzes können weitere Kampfgruppen dazukommen. Auch kann ein weiteres Hauptquartier zugeführt werden. Damit das neue Kommando seine Führungsaufgaben wahrnehmen kann, steht ihm das 600 Mann starke Stabsunterstützungsbataillon 200 in der Wilhelmsburg-Kaserne zur Verfügung.

Im Gegensatz zu KOFEK besitzt das jetzt neu hinzukommende JSEC keine Führungsfunktion. Das Zentrum, das im Krisenfall auf rund 500 Soldaten aufgestockt werden kann, soll vor allem Transportwege bereitstellen. Dazu müssen bereits vor Ausbruch einer Krise zwischen der westlichen Allianz und Russland Straßen- und Schienenverbindungen sowie Brücken auf ihre Eignung zur Benutzung für Schwertransporte und Fahrzeugkolonnen untersucht werden. Auch bürokratische Hemmnisse, die größere Truppenverlegungen in Nachbarländern behindern können, soll das JSCE abbauen. Es gehe nicht um neue Streitkräfte, heißt es in der Nato, sondern darum, die Bereitschaft bestehender Kräfte zu verbessern. Dabei kommt nun Ulm besondere Bedeutung zu.

