vor 37 Min.

Einbrecher klaut Laptop aus Wohnhaus in Gögglingen

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Ulm-Gögglingen.

Nach dem Einbruch in Ulm-Gögglingen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Täter.

In Gögglingen ist ein Einbrecher von Dienstag auf Mittwoch in ein Gebäude eingedrungen. Das berichtet die Polizei.

Zwischen 18.30 Uhr und 6.30 Uhr hebelte der Einbrecher ein Fenster an dem Gebäude in der Riedlenstraße auf. Dadurch konnte er in das Gebäude vordringen. Er durchsuchte Schränke und Schubladen.

In einem Büro fand er einen Laptop. Den nahm er mit. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Der Polizeiposten Ulm-Wiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem Einbrecher. (az)

