Eine Krippe in Witzighausen geht mit der Zeit

In der Witzighauser Kirche bauen Ehrenamtliche nun zum vierten Mal die Szene aus der Weihnachtsgeschichte auf.

Von Angela Häusler

Die biblische Weihnachtsszenerie mit Maria und Josef, Engeln, Schafen und Hirten haben in den vergangenen Tagen drei Ehrenamtliche in der Witzighauser Kirche sorgfältig arrangiert. Schließlich soll die Weihnachtskrippe an den Festtagen für die Besucher bereit sein und auf ihre ganz eigene Art von der Weihnachtsgeschichte berichten.

Die mehr als 100 Jahre alte Krippe wird von insgesamt 60 Figuren bevölkert, erzählt Krippen-Fan Günther Irringer, der sich mit seinen Mitstreitern Alfred Ummenhofer und Holger Eble jedes Jahr an den Krippenaufbau macht. Etwa zweieinhalb Tage, berichten die drei, brauchen sie dafür, „wir sind ja ein gutes Team und haben schon Routine“, so Ummenhofer.

Die Krippe ist eine Besonderheit

Diese Krippe, weiß Sammler Irringer, ist eine Besonderheit, stammt sie doch vom Bildhauer Sebastian Osterrieder, der als deutscher Wiederentdecker der Weihnachtskrippen gilt. Er avancierte um 1900 zu einem begehrten Krippen-Macher, dessen Werke unter anderem in Ottobeuren, Altötting und Linz zu sehen sind und aus dessen Schaffen nicht viele vollständige Krippen erhalten blieben.

Die Witzighauser Krippe befindet sich im rückwärtigen Teil der Kirche hinter einer schützenden Glaswand. Seit vier Jahren wird sie an dieser Stelle aufgebaut. Die Weihnachtskrippe hat die Pfarrgemeinde um 1910 erworben, berichtet das Helfer-Trio. Heilige Familie, Könige, Tiere und Engel gehören dazu, aber auch eine gemauerte Ruine, in der Josef und Maria mit dem Kinde ihre zeitweilige Heimstatt gefunden haben.

Witzighauser haben die Umgebung gestaltet

Die Umgebung der Szenerie haben die Witzighauser gestaltet: Feuerstellen, eine Weide für die Schafe und eine breite Treppe, die zur Heiligen Familie hinaufführt. Und sie haben einige der Schafe, die mit der Zeit abhandengekommen waren, durch selbst Geschnitzte ersetzt. Der Kirchenmaler Johannes Riggenmann verhalf dieser orientalischen Krippe zum entsprechenden Panorama, indem er die Rückwand mit einer kunstvoll gestalteten Felslandschaft samt Siedlungen in der Ferne versehen hat. Elektro-Fachmann Irringer setzte die Krippe dann noch mit passendem Licht in Szene. Nun ist sie wieder bereit für Kirchgänger und Wallfahrer.

Doch mit dem Weihnachtsfest ist die Freude an der Krippe für das Team noch längst nicht vorbei: Schließlich wird sie, je nach aktuellem Stand der Weihnachtsgeschichte, bis Anfang Februar immer weiter bespielt. An Heiligabend etwa zieht Jesus als neugeborenes Baby ein und im Januar nähern sich die Heiligen Drei Könige mit ihren Kamelen. Doch damit nicht genug: Maria gibt es in dieser Krippe gleich in dreifacher Ausführung: als Schwangere, als Mutter mit Neugeborenem und mit dem Kind, das am 6. Januar von den Königen beschenkt wird.

Zu sehen ist die Krippe zu den üblichen Öffnungszeiten der Wallfahrtskirche Witzighausen noch bis zum Sonntag, 2. Februar.

