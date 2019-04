17:02 Uhr

Eine Ulmer Sängerin auf dem „Traumschiff“

Plus Musik an Bord der MS Amadea: Mezzosopran Kinga Dobay, früher am Theater beschäftigt, singt am Ostersonntag einen Billy-Joel-Song – begleitet von Harald Schmidt. Auftritte auf hoher See kennt sie gut.

Von Dagmar Hub

Am Ostersonntag wird Kinga Dobay mit ihrem Mann Alexander Schröder und dem sechsjährigen Sohn Hugo im Urlaub sein. Fernsehzuschauer können die Mezzosopranistin, die 2011 bis 2014 am Theater Ulm Ensemblemitglied war und dort unter anderem für die Titelrollen in den Händel-Opern „Ariodante“ und „Serse“ oder in der Rolle der Fürstin in Puccinis „Il trittico“ gefeiert wurde, an diesem Ostersonntag wiedersehen: In der ZDF-Serie „Das Traumschiff“ singt Dobay Billy Joels „I Love You Just The Way You Are“. Am Klavier sitzt dazu der (in Neu-Ulm geborene) Entertainer und Schauspieler Harald Schmidt.

