Beauftragte Firma soll Baum in Elchingen fällen - Baum fällt auf ein Auto

Die Gemeinde Elchingen hat extra eine Firma beauftragt, einen Baum zu fällen. Doch dabei ging etwas schief: Der Baum fiel auf ein Auto.

Bei Fällarbeiten einer von der Gemeinde Elchingen beauftragten Firma ist ein Baum auf ein Auto gefallen. Verletzt wurde dabei nach Polizeiangaben niemand. Jedoch entstand ein Schaden von circa 6000 Euro.

Die Firma führte am Dienstagmorgen im Forstweg in Oberelchingen die Baumfällung durch. Nachdem der sogenannte Fallkerb mit einer Motorsäge angebracht wurde, riss der Stamm bis in mehrere Meter Höhe und der Ahornbaum fiel in die entgegengesetzte Richtung. Hierbei stürzte er auf das am rechten Fahrbahnrand geparkte Auto.

Baum fällt in Elchingen auf ein Auto: kein Fehler bei den Sägearbeiten

Die Polizei stellte nach eigenen Angaben keine Verstöße wegen eventuell fehlerhaft durchgeführter Sägearbeiten fest. Dass ein Stamm bei Hartholzfällungen unkontrolliert aufreißen kann, sei nie gänzlich auszuschließen, heißt es. (AZ)

