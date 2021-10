Gemeinderat Elchingen entscheidet gegen Luftreiniger in Klassenzimmern

Plus Im Juli war die Entscheidung noch vertagt worden, jetzt ist sie gefallen: Elchingen schafft keine mobilen Lüftungsgeräte für die Klassenzimmer an.

Die Pandemiemaßnahmen machten auch vor den Klassenzimmern nicht halt. Maskenpflicht, Corona-Tests und Abstandsregeln haben auch hier den Alltag der Buben und Mädchen bestimmt. Bereits im vergangenen Juli befassten sich die Elchinger Gemeinderäte mit der Anschaffung von mobilen Lüftungsgeräten und vertagten die Entscheidung auf Herbst, um weitere Informationen einzuholen. Jetzt haben sie einen Beschluss gefasst.