Zwei Autofahrer stellen ihre Wagen in Neu-Ulm und Elchingen ab. Als sie zurückkommen, sind die Fahrzeuge beschädigt, Schuldige sind nicht zu sehen.

Die Polizei Neu-Ulm ermittelt nach zwei Unfallfluchten in Neu-Ulm und Elchingen. Dabei geht es jeweils um einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Am Samstagabend parkte ein 25-Jähriger sein Auto in der Daimlerstraße in Elchingen. Als er kurze Zeit später wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro an der linken Fahrzeugseite feststellen.

Unfallfluchten in Neu-Ulm und Elchingen: Polizei ermittelt

Bereits am Samstagnachmittag war der Polizeiinspektion Neu-Ulm eine Unfallflucht gemeldet worden. In diesem Fall parkte ein 59-Jähriger seinen Wagen in der Heinz-Rühmann-Straße. Als er kurze Zeit später ebenfalls wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er einen Schaden an der rechten Fahrzeugfront feststellen. Dieser wird nach derzeitigem Ermittlungsstand ebenfalls auf etwa 1000 EUR geschätzt. In beiden Fällen werden mögliche Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/80130 zu melden. (AZ)

