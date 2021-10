Was tun gegen die Überlastung des Elchinger Wertstoffhofs?

Plus Teils gibt es Staus bis auf die Staatsstraße. Sofortmaßnahmen sollen die Probleme auf dem Wertstoffhof Elchingen lindern. Eine langfristige Lösung fehlt noch.

Mit dem Lockdown, der erstmals vor rund eineinhalb Jahren verordnet wurde, hat der Zulauf auf viele Wertstoffhöfe sprunghaft zugenommen. Ein Phänomen, das auch die Anlage in Unterelchingen regelmäßig an ihre Grenzen bringt – und zwar weiterhin. Auf Antrag der Fraktionen von CSU, DGO und UFWG hat sich ein Arbeitskreis mit den verantwortlichen Mitarbeitern des Wertstoffhofes zusammengesetzt, um Lösungsvorschläge für die dortige Situation zu erarbeiten.