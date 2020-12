vor 32 Min.

Essen auf dem Herd vergessen: Feuerwehr Neu-Ulm rückt aus

In einer Wohnung in Neu-Ulm hat ein 55-Jähriger vergessen, den Herd auszuschalten. Die Feuerwehr rückte aus.

Am Heiligen Abend ist die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus in Neu-Ulm ausgerückt. Mehrere Bewohner haben Rauch bemerkt und die Retter zu Hilfe gerufen.

Ein 55-Jähriger hat am Heiligen Abend sein Essen auf dem Herd vergessen und so einen Einsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, wurden Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Neu-Ulm in den Vormittagsstunden des Heiligen Abends auf eine starke Rauchentwicklung aus der Nachbarwohnung aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr und Polizei.

Neu-Ulmer hat den Herd angelassen und ist gegangen

Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatten bereits alle Bewohner das Mehrfamilienhaus verlassen. In der betreffenden Wohnung konnte keine Person angetroffen werden. Der 55-jährige Bewohner hatte vor Verlassen der Wohnung sein Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen.

Zu einem Personen- oder Sachschäden kam es nicht, sodass die Bewohner bereits nach kurzer Zeit wieder in ihre Wohnungen gehen konnten. Aufgrund der entstandenen Brandgefahr erwartet den Verursacher jedoch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, teilt die Polizei Neu-Ulm mit. (az)

Lesen Sie auch:

Themen folgen