vor 33 Min.

Etat 2020: Roggenburg investiert ins Wasser

Ein Hochbehälter und mehrere Leitungen werden für viel Geld erneuert

Von Angela Häusler

Einstimmig beschloss der Roggenburger Gemeinderat am Dienstag, in der letzten Sitzung der Wahlperiode, den Haushaltsplan fürs Jahr 2020. Dass es aber große Abweichungen geben wird, ist so gut wie sicher – die Corona-Krise schlägt sich auch in der Stadtkasse nieder. „Trotzdem ist unser Haushalt keine Makulatur, und wir hoffen, die meisten Vorhaben auch umsetzen zu können“, sagte Bürgermeister Mathias Stölzle.

Immerhin rechnet Kämmerer Johannes Stötter fürs vergangene Haushaltsjahr mit einem Sollüberschuss von knapp 260000 Euro, die in die Rücklagen fließen. Eigentlich hat er für den Haushaltsplan 2020 rund 450000 Euro Einnahmen aus Gewerbe- und 1,8 Millionen Euro aus Einkommensteuer eingerechnet. Der Bürgermeister erwartet nun deutliche Verluste auf der Einnahmeseite, wollte über die Höhe aber nicht spekulieren, „es wird sicher nicht so rausgehen, wie wir es heute vorliegen haben“, so Stölzle.

Das Gesamtvolumen des Haushalts liegt bei rund zehn Millionen Euro – deutlich mehr als in früheren Jahren, vor allem wegen der hohen Investitionen in die marode gewordene Wasserversorgung. Sie schlagen insgesamt mit knapp vier Millionen Euro zu Buche und werden in diesem Jahr abgeschlossen. Heuer fallen dafür rund 340000 Euro an, der neue Hochbehälter soll noch 2020 in Betrieb gehen. Der Bau moderner Leitungen in der Biberacher und Weißenhorner Straße kostet heuer 115000 Euro, die Kommune hofft auf staatliche Zuschüsse.

Weitere große Investitionen plant die 3000-Einwohner-Gemeinde in das Baugebiet „Am Wiesenfeld“ Ingstetten, dessen Ausbau heuer beginnen soll. Die Erschließungskosten in Höhe von einer Million Euro streckt die Kommune vor, sie hat die Grundstücke bereits erworben.

Auf rund 580000 Euro Kosten schätzen die Planer den anstehenden barrierefreien Ausbau mehrerer Bushaltestellen im Gemeindegebiet. Dieses Jahr sind erst einmal 94000 Euro für Planungen bereitgestellt, in deren Rahmen auch ein Antrag auf Fördermittel gestellt werden soll. Die Feuerwehren erhalten Neuanschaffungen: 80000 Euro sind für ein Logistik-Fahrzeug der Feuerwehr Ingstetten eingeplant, außerdem 52000 Euro zum Kauf einer Tragkraftspritze ebenfalls für die Feuerwehr Ingstetten. 40000 Euro gibt die Gemeinde für die Modernisierung der Energieversorgung in den Feuerwehrgerätehäusern aus.

Neues berichtete der Bürgermeister bezüglich des Kindergartens Biberach, der erweitert werden soll. Die Förderung falle wohl deutlich geringer aus als gedacht, so Stölzle, und für den Bau des Speisesaals werde offenbar gar kein Zuschuss fließen, „das ist für uns sehr überraschend“. Im Haushalt sind nun 29000 Euro an Planungskosten eingestellt. Wie die Erweiterung genau aussehen soll, muss der Gemeinderat noch entscheiden. Im Kindergarten Schießen sind ebenfalls Unterhaltsmaßnahmen geplant.

Fortgesetzt wird außerdem der Breitbandausbau, wo nun unter anderem Bitratenanalyse und Masterplan erstellt werden. Auch am Bauhof stehen Arbeiten an.

