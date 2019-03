07:32 Uhr

Ex-Nationalspieler macht aus Abfall Kunststoff, Kohle und Kuhfutter

In den späten 1980er spielte Torsten Becker in der Hockey-Bundesliga für den SSV Ulm und die Nationalmannschaft. Nun sorgt er mit der Verwertung von Resten der Holzindustrie, Landwirtschaft, Lebensmittelindustrie für Aufsehen.

Von Oliver Helmstädter

Ein „halber Ulmer“ aus Giengen schickt sich an, die Welt zu retten. Zumindest ein bisschen. Torsten Becker, als ehemaliger Hockey-Nationalspieler des früheren Bundesligisten SSV Ulm der Münsterstadt eng verbunden, machte auf dem Ulmer Unternehmertag auf sich aufmerksam. Das Geschäftsmodell seines Start-ups (zusammen mit Mitgründer Christoph Hiemer) könnte die Lösung vieler Probleme in sich zu tragen: Die Firma „Carbonauten“ produziert Kohlenstoff aus Resten der Holzindustrie, Land- wirtschaft und Lebensmittelindustrie. Diese Biokohlenstoffe seien vielfältig einsetzbar: Als Futterkohle in den Ställen der Tierhaltungsbetriebe, als Bodenverbesserer, als grüner Brennstoff für Grill und Biokoks in Hochöfen, in Bauwesen und Architektur. Und sogar als Plastik-Ersatz in Formen gießbar, etwa als Kaffeebecher, den man theoretisch guten Gewissens achtlos im Gebüsch entsorgen dürfte. Biokohlenstoffe könnten viele erdölbasierte Produkte wie Kunststoffe umweltfreundlich ersetzen. „Ohne, dass ein einziger Baum dafür gefällt wird.“ Und das auch noch CO2-neutral oder gar CO2-senkend. Mit dem Ulmer Gartengeräte-Hersteller Gardena arbeiten die „Carbonauten“ – Finalisten des „Cyber One Hightech Award 2018” – gerade an der „Zukunft der Plastikwelt“. Der Biokohlenstoff soll zur Basis eines umweltfreundlichen Spritzguss-Granulats werden.

Der Haken? Biokohlenstoff soll keinen haben

Der Haken? Aus Sicht von Becker gibt es keinen. Allerdings ist das Thema für viele Investoren offenbar nicht sexy genug. „Beim Wort Grillkohle hören manche schon nicht mehr zu.“ Doch Becker ist sich sicher, die breiten Märkte zu erobern. Die niedrigen Betriebskosten der Produktionsmodule ermöglichten trotz hoher Qualität niedrige Preise. Biokohlenstoffe seien damit nicht länger ein exklusives Produkt, sondern könnten preislich mit konventionellen Produkten mithalten.

„Von der Kacke bis zum Kosmos“ hieß der Vortrag von Becker beim Unternehmertag. Er spannte den thematischen Bogen von Kohletablette, die genommen wird, wenn Magen rumort. Bis hin zu Karbonschaum als Dämm- und Isolationsmaterial sowie für den Leichtbau. Und was der menschlichen Verdauung gut tut, sei auch etwas für Nutztiere: Durch eine Verbesserung der mikrobiellen Magen- und Darmflora könnte häufiger auf Antibiotika verzichtet werden.

Wolfgang Reinhart, langjähriger Europaminister und derzeit Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion, hatte als Eröffnungsredner auf dem Unternehmertag sicherlich Firmen wie „Carbonauten“ im Kopf, als er von „Europas Nummer eins“ im Zusammenhang mit der regionalen Innovationsregion sprach. Es gebe hier gemessen an Patenten noch mehr „Tüftler und Denker“ als rund um Paris oder London. Doch die Zukunft der Region könne nur in einem vereinten Europa liegen. Sollte das Projekt-Europa scheitern, drohe Europa der „Green-Keeper“ der Chinesen zu werden. Auch OB Gunter Czisch schwor die Zuhörer auf den Wert der EU ein. Viele Themen der Digitalisierung, Mobilitätssysteme oder auch Klimapolitik ließen sich nur im Verbund lösen.

Knapp 100 Aussteller zeigten auf der 19. Ausgabe der Unternehmertage auf dem Ulmer Messegelände ihre Dienstleistungen und Produkte. Hier und da offenbarten sich im Gegensatz zum vergangenen Jahr Lücken. Veranstalter Karl-Heinz Raguse, vom lokalen Ableger des Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMV), begründete dies mit übervollen Auftragsbüchern viele Unternehmer. „Der Fachkräftemangel ist groß.“

Zuversicht beim "Albert Einstein Discovery Center"

Ein neben den „Carbonauten“ weiterer eher ungewöhnlicher Aussteller: Der Verein „Albert Einstein Discovery Center“. Die Vorsitzende Nancy Hecker-Denschlag war persönlich am Stand um Werbung für das in Ulm am Bahnhof geplante populärwissenschaftliche Erlebniszentrum zu machen. Im Zentrum des Engagements stand die Finanzierung: Die Einstein-Tafeln mit einem Original-Ziegelstück aus Albert Einsteins Geburtshaus soll es in Kürze auch durch eine Spende über die Projekt-Homepage geben. Ansonsten hielt sich Hecker-Denschlag bedeckt. Klar ist: Hinter den Kulissen laufen Verhandlungen mit der Stadt über die Grundstücksfrage. Grundsätzliche Zweifel am „Albert Einstein Discovery Center“ ließ die Vorsitzende aber nicht aufkommen: „Wir schaffen das.“

