Exhibitionist am Buschelbergsee in Nersingen: Polizei bittet um Hinweise

Zwei weibliche Personen haben am Buschelbergsee in Nersingen einen Mann im Gebüsch bemerkt.

Zwei weibliche Personen waren gerade am See in Nersingen, als sie einen Mann hinter sich im Gebüsch bemerkten. Jetzt ermittelt die Polizei.

Nach einem Vorfall am Buschelbergsee in Nersingen sucht die Polizei jetzt nach einem mutmaßlichen Exhibitionisten. Zeugen werden gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden.

Wie die Polizei mitteilt, befanden sich am frühen Mittwochabend zwei weibliche Personen dem See in Nersingen. Sie bemerkten eine männliche Person, die hinter ihnen in ein Gebüsch lief.

Bei näherer Betrachtung mussten sie feststellen, dass der etwa 40 bis 50 Jahre alte Mann mit heruntergelassener Hose an seinem erregten Glied manipulierte. Eine Fahndung im Nahbereich verlief nach Polizeiangaben ergebnislos.

Exhibitionist in Nersingen: So beschreibt die Polizei den unbekannten Täter

Der bislang unbekannte Täter trug laut Polizei eine kurze schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt. Er hatte einen schwarzen Bart und schwarze Haare.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm bittet Zeugen, die mögliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden.

