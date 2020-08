09:00 Uhr

Exhibitionist belästigt junge Frauen an Iller in Neu-Ulm

Ein geschätzt 60 Jahre alter Mann hat mehrere junge Frauen am Kiesstrand bei der Illerbrücke in Neu-Ulm belästigt. Obwohl die Polizei schnell sucht, findet sie ihn nicht.

Die Polizei sucht einen Exhibitionisten, der am Freitag an der Iller mehrere junge Frauen belästigt hat. Wie die Polizei mitteilt, stand der Mann am Freitag zwischen 17.30 und 17.45 Uhr am Kiesstrand der Iller, direkt in der Nähe der Illerbrücke.

Die Polizei Neu-Ulm sucht Zeugen zum Exhibitionisten

Der ältere, nach äußerem Erscheinen etwa 60 Jahre alte Mann, onanierte dort und suchte dabei Blickkontakt zu mehreren jungen Frauen, teilt die Polizei mit. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, an denen auch Kräfte der baden-württembergischen Polizei beteiligt waren, wurde der bislang unbekannte Täter vor Ort nicht mehr entdeckt.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (az)

