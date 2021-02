vor 50 Min.

Falsche Uhren: Rentner fällt in Senden auf Betrüger rein

Ein Rentner ist in Senden auf einen Betrüger reingefallen.

Ein Betrüger prellt in Senden einen Rentner um fast 3000 Euro. Er verkauft ihm vermeintliche Luxusuhren, die in Wahrheit nichts wert sind.

Ein Betrüger hat einen Rentner in Senden mit Uhrenimitaten geprellt: Wie die Polizei mitteilt, wurde ein 78-jähriger Rentner am Freitagmittag gegen 12 Uhr von einem circa 55-jährigen Unbekannten angesprochen, der sich als angeblicher Bekannter vorstellte.

Der unbekannte Mann gab an, in Deutschland auf einer Messe wertvolle Armbanduhren ausgestellt zu haben und nun wieder nach Italien zurück reisen zu müssen. Die angeblich wertvollen Uhren wolle er nun dem Rentner billig verkaufen, da er diese ansonsten an der Grenze teuer verzollen müsse.

Der Schaden in Senden beträgt rund 3000 Euro

In einem geschickten Gespräch brachte der Unbekannte den Sendener Rentner laut Polizei dazu, insgesamt 2900 Euro für sechs Uhren zu bezahlen. Wie sich später herausstellte, haben die Uhren jedoch nur einen Wert von rund 60 Euro. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen oder Geschädigte, die möglicherweise nähere Angaben zu dem Unbekannten und einem möglichen Fahrzeug von ihm machen können.

Hinweise nimmt die Polizeistation Senden unter der Telefonnummer 07307/910000 entgegen. Die Beamten raten zudem dazu, bei einem weiteren Auftreten solcher Verkäufer sofort die Polizei zu verständigen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: