vor 33 Min.

Faschingsumzug mit 75 Gruppen in Weißenhorn

Am Dienstag findet der Faschingsumzug durch Weißenhorn statt. Die Narren spenden in diesem Jahr einen Teil des Eintritts.

Zum Höhepunkt der Fasnacht ziehen am morgigen Dienstag wieder närrische Zünfte und Musiker durch Weißenhorn. Um die 75 Gruppen beteiligen sich nach Angaben der Interessengemeinschaft Weißenhorner Fasnacht (IWF) am Faschingsumzug. Zehn große Wagen fahren bei der großen Parade mit, die um 10 Uhr beginnt.

Dieses Jahr hat sich die IWF dazu entschlossen, zum Umzug die Aktion „Fasnachter helfen“ ins Leben zu rufen. Neugestaltete Stoffarmbänder dienen als Umzugsabzeichen und werden an die Besucher verkauft. Pro Stück spendet die IWF 33 Cent an die Aktion „ Schwaben hält zusammen“ des Radiosenders Donau 3 FM. Die Spenden gehen dann an den Verein „ Ulms kleine Spatzen“. Zwei Unternehmen unterstützen die Aktion und spenden selbst je verkauftem Umzugsabzeichen einen Betrag an die Organisation.

Das ist der närrische Fahrplan für den Umzug in Weißenhorn

Erstmals beteiligt sich Donau 3 FM auch am Weißenhorner Umzug: Die Radiomoderatoren Andy Scheiter und Felix Achberger schließen sich dem Gaudiwurm an. Nach dem Umzug gibt es Essen und Getränke für Narren und Zuschauer, zahlreiche Stände sind auf dem Haupt- und Kirchplatz zu finden. Im Rot-Kreuz-Haus öffnet wieder die Bar Graf Dracula, Verpflegung gibt es auch im ESC-Heim.

Der Abschluss der Fasnacht in Weißenhorn und im Landkreis Neu-Ulm erfolgt in der Nacht: Um 23.30 Uhr begräbt die Narrenzunft D’r Eschagore die Fasnacht, um 23.45 Uhr geben die Giggalesbronzer ein Konzert am Unteren Tor.

Faschingsumzug in Weißenhorn: Diese Straßen sind gesperrt

Für den Faschingsumzug und das anschließende närrischen Treiben wird nach Angaben der Stadtverwaltung die Umzugsstrecke in der Zeit von 7 Uhr bis 16 Uhr gesperrt. Im Bereich Hauptplatz, Illerberger Straße, Hauptstraße/Kirchplatz, Memminger Straße, Kaiser-Karl-Straße und Reichenbacher Straße dauert die Sperrung bis gegen 18 Uhr. Umleitungsstrecken werden ausgeschildert. Die Bushaltestellen „Altstadt“ in der Illerberger Straße, „Hauptplatz“ in der Reichenbacher Straße, „St.-Johannis-Straße“ in der Kaiser-Karl-Straße sowie „Oberhauser Straße“, „Spitalweg“ und „Grundschule Süd“ können am Faschingsdienstag nicht angefahren werden. Darüber hinaus teilt die Stadt mit, dass am Aschermittwoch, 26. Februar, in der Zeit von 13 Uhr bis 17 Uhr der Parkplatz vor der Metzgerei Rahn am Kirchplatz gesperrt ist. Dann wird nämlich der Narrenbaum abgebaut. (az)

