Feierliche Einstimmung auf die Festtage

Der Gesangverein Liederkranz gestaltet den vierten Advent in der Pfaffenhofer Kirche stimmungsvoll

Auch am vierten Advent kam das Vorweihnachtsgefühl nicht zu kurz: Der Gesangverein Liederkranz Pfaffenhofen veranstaltete am Sonntagabend ein Adventssingen in der Pfarrkirche Sankt Martin. Wie durch den Vorsitzenden Karl-Josef Hertkorn angekündigt, bereitete der Gesangverein seinen Gästen ein besinnlich-heiteres Programm sowie einen fröhlich stimmenden Adventsabend.

Begonnen im Programm wurde mit Männer-Dreigesang und den Liedern Rorate, Alpenländisches Magnificat (Als Maria übers Gebirge ging) aus dem 19. Jahrhundert und der Herbergsuche. Sehr schön vorgetragen vom Männertrio. Anschließend spielte als Gast das Bläserensemble des Posaunenchors Ulm die Musikstücke „Macht hoch die Tür“ – hier konnte auch mitgesungen werden –, „Wie soll ich dich empfangen“ sowie „Die drei Könige“. Klangvoll, stimmungsvoll dargebracht in der schön weihnachtlich dekorierten Kirche. Es folgte der gemischte Chor des Liederkranzes. Aus dessen Repertoire waren die Lieder „Stern, auf den ich schaue“, „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ sowie die festlich berührende Chorkomposition zum Advent „Advent der Christenheit“ zu hören. Letzteres war auch ein klangvoller Aufruf zu innerer Einkehr. Der Männerchor sang „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ und drei weitere Lieder passend zur vorweihnachtlichen Stimmung dieses Abends.

Danach setzte das Bläserensemble des Posaunenchors im Programm fort. Zu hören war eine sehr beeindruckende musikalische Interpretation des Musikstückes „Maria durch ein Dornwald ging“. Ursprünglich wurde dieses stimmungsvolle Adventslied als Wallfahrtslied gesungen. Es folgten die Musikstücke „What child is this“ und – was in der Weihnachtszeit auch nicht fehlen darf – das bekannte Stück „Jingle Bells“. Mit dem Weihnachtslied „Still, still, still, wer Gott erkennen will. Ein Kind gebor’n in einer Nacht, das hat das Heil der Welt gebracht“ und dem Lied „Jul, jul, stralande jul“ wies der gemischte Chor auf die strahlende Weihnachtszeit hin. Das Ende dieses schönen Adventssingens wurde mit dem ebenfalls stimmungsvollen Advents- und Weihnachtslied „Immer wenn es Weihnacht wird“ eingeläutet.

Den Abschluss bildete das gemeinsame Schlusslied „Haben Engel wir vernommen“. Der Applaus des Publikums ließ nach diesem adventlichen Abend nicht lange auf sich warten. Der Eintritt dieses Konzertes war frei, die gegebenen Spenden jedoch gehen an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Und wer wollte, konnte sich nach dem Konzert noch auf einen kleinen Stehimbiss vor der Pfaffenhofer Kirche freuen. (marg)

