Neu-Ulm

vor 47 Min.

Großeinsatz der Feuerwehr nach Brand in Karl-Salzmann-Mittelschule in Pfuhl

Wegen eines Schwelbrands in der Karl-Salzmann-Mittelschule Pfuhl rückte am Donnerstagmittag ein Großaufgebot an Rettungskräften an.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist an der Karl-Salzmann-Mittelschule in Pfuhl im Einsatz. Die Schule wurde evakuiert. Offenbar gab es einen Schwelbrand.

Mit großem Aufgebot sind am späten Donnerstagvormittag Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte zur Karl-Salzmann-Mittelschule im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl geeilt. Die rund 200 Schüler mussten das Gebäude verlassen. Verletzt wurde niemand. Ersten Informationen zufolge wurde erst von einem Schwelbrand in der Lüftungsanlage ausgegangen. Schwarzer Rauch stieg aus dem Gebäude auf. Sämtliche Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte mussten das Gebäude verlassen. Sie wurden in der "alten" Turnhallte im Schulzentrum untergebracht. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Offene Flammen waren nicht zu sehen. Die Feuerwehr überprüfte mittags das Gebäude mit einer Drehleiter sowie mit einer Wärmebildkamera von oben. Mit schwerem Atemschutzgerät wurden die Innenräume überprüft. Nach aktuellem Kenntnisstand befand sich der Brandherd wohl in einer Mädchen-Toilette im Erdgeschoss. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Ursache dauern an. Am Freitag soll es Home-Schooling geben, so die Schulleitung vor Ort. (AZ) 11 Bilder So läuft der Großeinsatz an der Karl-Salzmann-Mittelschule in Pfuhl Foto: Michael Kroha

