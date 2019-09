vor 23 Min.

„Fidelio“ gefällt und irritiert

Nach der Premiere der Beethoven-Oper sind die Besucher überwiegend zufrieden

Überraschung, Zustimmung und Irritation – die Stimmung im Publikum nach der Spielzeitauftakt-Premiere mit Ludwig van Beethovens einziger Oper „Fidelio“ war vielfältig. Dietrich W. Hilsdorf inszenierte die Oper ohne gesprochene Passagen, mit Stücken aus früheren Fassungen.

Gesa Hühn und Karin Grafdiskutieren nach der von Generalmusikdirektor Timo Handschuh geleiteten Premiere. „Ich kenne die Musik sehr gut und bin begeistert von der Aufführung“, sagt Gesa Hühn. „Es hat mir die Luft genommen. Das hängt aber nicht mit der Inszenierung zusammen, sondern mit der Musik“, betont sie. „Die Solistin, die die Partie der Eleonore singt, ist großartig!“ In der Inszenierung sei ihr leider völlig unverständlich geblieben, warum der Gefangene Florestan ein Kleid tragen muss, das zudem offenbar Marzelline gehört.

Auch sie habe viele Details von Hilsdorfs Inszenierung nicht verstanden, ergänzt Karin Graf – beispielsweise, warum in der Schlussszene am Bühnenrand über längere Zeit in ein Spülbecken erbrochen werde. „In meinen Assoziationen habe ich gedacht, dass die Männer schwach sind, dass es ihr Elend ist, und dass die Frauen sie befreien und die Fahne der Freiheit schwenken. Vielleicht ist der Rollentausch eine Interpretation des Genderthemas.“

„Das Bühnenbild war klasse“, loben Cornelia Ceppa-Schilling und ihre Freundin Elisabeth Kast. „Großes Kompliment an die Maske und die Kostüme! Sie sind die Gewinner des Abends. Die Inszenierung war vor allem etwas fürs Auge“, sagt Kast. „Der zweite Teil war wesentlich dichter als der erste“, ergänzt Ceppa-Schilling. „Aber meine Erwartungen wurden insgesamt übertroffen.“

Vom Gottvertrauen der politischen Gefangenen, dargestellt und gesungen vom Chor, ist der Ulmer Dekan Ulrich Kloos angetan. „Ich war sehr beeindruckt von der Leistung gerade des Chores“, sagt Kloos. „Mir hat der Abend rundum gefallen.“

„Es ist wunderschöne Musik“, sagt das Neu-Ulmer Ehepaar Irmgard und Michael Wettengel. „Insofern eigentlich ein schöner Abend. Nur an die Inszenierung kann man sich nicht gewöhnen. Das ist schon ein bisschen viel, ziemlich dick aufgetragen.“

Wenig angetan ist das Ulmer Ehepaar Jeanne Gaillard und Thomas Kienle. „Das war mir too much“, erklärt Gaillard. „Zu viele Zitate mit ganz unterschiedlichem Bezug. Mir kamen da dauernd Bilder der Französischen Revolution. Und die Texte haben mir gefehlt, weil man gesungen eben viele Worte nicht versteht.“ „Für mich war es eine Persiflage“, erklärt Kienle. „Der Befreiungsschlag ist jedenfalls nicht gelungen. Es gab zwei tolle Tableaus, die optisch richtig viel hermachen, aber sonst rätselt man oft, was das alles bedeuten soll.“ Mit dem für Beethoven zu kleinen Orchester habe man maximale Leistung gebracht, lobt Kienle. „Aber das Orchester ist eben zu klein für dieses Werk.“ (köd) "Feuilleton

