vor 32 Min.

Frau wird in Ulm von Sprinter überrollt: 53-Jährige muss ins Krankenhaus

Die 53-Jährige stellt das Fahrzeug in der Albert-Einstein-Allee ab. Als sie eine Tür öffnete, setzte sich das Auto in Bewegung und überrollte sie.

Eine 53-Jährige ist am Mittwoch in Ulm von einem Sprinter überrollt worden. Das Fahrzeug machte sich nach Angaben der Polizei selbstständig, weil es nicht ausreichend gesichert worden war.

Demnach stellte die Frau kurz vor 9 Uhr ihr Fahrzeug in der Albert-Einstein-Allee ab. Die Frau verließ den Sprinter ohne ihn gegen Wegrollen gesichert zu haben. Als sie eine Tür an dem Daimler öffnete, setzte sich der Sprinter in Bewegung und rollte über die 53-Jährige. Die Frau trug dabei leichte Verletzungen davon. Ein Krankenwagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Vergangene Woche wurde ebenfalls eine Frau in Ulm von ihrem Auto überrollt. Die 60-Jährige wurde bei dem Unfall in der Heilmeyersteige schwer verletzt. (az)

