vor 21 Min.

Freunde auf krummen Beinen: Dackelschau in Nersingen

Auch die beiden Dackeldamen Emmy und Burgl sind bei der Zuchtschau am Wochenende in Nersingen zu sehen.

Der Dackelklub Günzburg veranstaltet am Sonntag, 7. Juli, eine Zuchtschau in Nersingen. Dessen Vorsitzender berichtet, wie man die Rasse am besten erzieht.

Von Andreas Brücken

Eigentlich kann Peter Mauser ganz sachlich und nüchtern die Eigenschaften seines vierbeinigen Freundes schildern: „Der Dackel ist ein vielseitiger Jagd- und Gebrauchshund.“ Doch wenn er von seinen beiden Dackeldamen Emmy und Brugl spricht, kommt der Tierfreund ins Schwärmen: „Eigentlich ist ihr Mut größer als sie selbst.“

Wurde doch die Rasse zur Jagd in engen Dachsbauten gezüchtet, wie Mauser erläutert. „Da ist das Tier auf sich selber gestellt und muss eigene Entscheidungen treffen.“ Als Vorsitzender des Dackelklubs Günzburg lädt Mauser mit seinen Vereinskollegen für dieses Wochenende zur Zuchtschau nach Nersingen ein.

Dackel werden in Nersingen bei der Zuchtschau von Spezialisten beurteilt

Dem Vorurteil, dass der Dackel nicht erziehbar sei, entgegnet der leidenschaftliche Hundebesitzer Mauser entschieden: „Liebevolle Konsequenz ist das Rezept, den Dackel konsequent zu erziehen.“ Und weiter: „Wer das schafft, hat einen familientauglichen Hund mit ausgeprägter Persönlichkeit.“ Von den Zähnen bis zum Schwanz werden die Tiere bei der Zuchtschau von Spezialisten beurteilt. Ein fester Rücken, die Rute hoch angesetzt und ein harmonischer Körperbau sind Voraussetzungen für eine erfolgreiche Teilnahme.

Wer seinen Dackel begutachten lassen will oder die charmanten Gefährten auf krummen Beinen einfach nur sehen möchte, hat dazu am Sonntag, 7. Juli, ab 10 Uhr Gelegenheit. Die Zuchtschau findet im Musikerheim Nersingen, Am Schwarzen Graben 3a, statt.

