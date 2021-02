vor 46 Min.

Fünf Verletzte nach Unfall bei Achstetten: 20-Jähriger wird schwer verletzt

Bei einem Unfall in Achstetten werden fünf Menschen verletzt, darunter eine Mutter und ihre zwei Kinder. Ein 20-Jähriger erlitt schwere Verletzungen.

Schwere Verletzungen hat ein 20-Jähriger bei einem Unfall am Dienstag in Achstetten (Kreis Biberach) erlitten. Insgesamt wurden laut Polizei fünf Menschen verletzt.

Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann kurz nach 19 Uhr auf der L265 in Richtung Laupheim unterwegs. An der Abzweigung Laupheimer Straße wendete der Mann mit seinem Ford Kleintransporter verbotswidrig. Dabei übersah er eine Autofahrerin, die mit einem Mercedes in dieselbe Richtung fuhr.

Durch den Zusammenstoß wurde der Ford auf die Gegenspur abgewiesen und kollidierte dort mit einem weiteren Fahrzeug. Der 20-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Sein 21-jähriger Beifahrer, die 34-jährige Mercedes-Fahrerin und ihre beiden Kinder erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzten und brachte sie in Krankenhäuser.

Die Verkehrspolizei aus Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Ford und der Mercedes mussten abgeschleppt werden. Das dritte beteiligte Fahrzeug blieb fahrbereit. Der Sachschaden beträgt knapp 20.000 Euro. Die Feuerwehr war im Einsatz. Während der Unfallaufnahme war die Straße voll gesperrt. (AZ)

