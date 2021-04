Gags und Musik mit "Suchtpotenzial": Comedy-Duo feiert ein kleines Jubiläum

Plus Vor zehn Jahren kam es zu einer denkwürdigen Begegnung: Die Ulmerin Ariane traf auf Julia Gámez Martin - heute kennt man sie als Duo "Suchtpotenzial".

Es lief gut, für das Comedy-Duo "Suchtpotenzial". Die Pianistin Ariane Müller aus Ulm und Berliner Sängerin Julia Gámez Martin hatten einen vollen Terminkalender mit Auftritten im ganzen Land. Auch im Fernsehen waren die beiden unter anderem in der Satireshow "Die Anstalt" zu sehen. Mit Auszeichnungen, wie dem Baden-Württembergischen Kleinkunstpreis, dem Bayerischen Kabarettpreis oder dem Deutschen Kleinkunstpreis darf das Duo in einer Reihe mit großen Namen wie Wolf Biermann, Hannes Wader oder Reinhard Mey genannt werden. Der Song "Genauso scheiße" von Suchtpotenzial wurde mehr als 200.000 Mal angeklickt. Doch mit dem Lockdown wurden auch Müller und Gámez, wie viele ihrer Showkollegen, auf der Erfolgsspur jäh ausgebremst. So fiel auch die Jubiläumsfeier, dass die beiden sich schon seit zehn Jahren kennen, entsprechend coronakonform auf Abstand aus.

Das Duo Suchtpotenzial liefert eine Rocky-Horror-Show

Dabei setzten die beiden ihr Online-Streamingformat erneut um, wie es in der Vergangenheit schon öfter aus dem Kulturzentrum Roxy übertragen wurde - offenbar mit Erfolg, denn schon nach wenigen Stunden riefen mehr als 3500 Zuschauer den Youtube-Kanal auf. Zu sehen bekamen die Fans das gewohnt deftige Programm, bei dem Müller und Gámez sich mit Spielfreude über Tabus und Anstand hinwegsetzen. Diese "Rocky-Horror-Show" bot den musikalischen Rahmen für den Jubiläumsauftritt. Und damit begaben sich die beiden zurück zur musikalischen Initialzündung des Erfolgsduos, als sie sich im Jahr 2011 für eben diese Produktion am Theater Ulm kennenlernten, wo Müller als musikalische Leiterin mit ihrer Band das Musical gestaltete. Im Frühjahr 2013 entstanden die ersten Songs, sich auszeichnend durch den mal chansonetten, mal kraftvollen Gesang Gámez Martins zu Müllers Spiel an Flügel oder Gitarre. Ab Sommer 2013 folgte das Programm "100 Prozent Alko-Pop". Unterstützt wurde das schräge Doppelpack beim Jubiläumskonzert übrigens vom familiären Nachwuchs, den "Müllersisters". Die beiden jungen Frauen haben zweifellos das musikalische Talent in die Wiege gelegt bekommen, was sie jetzt singend und spielend an der Seite von Suchtpotenzial erneut unter Beweis stellten.

Ariane Müller und Julia Gámez Martin vermissen ihre Fans

Über rund zwei Stunden bekamen Fans eine Jubiläumsshow an die heimischen Bildschirme geliefert, in der zum "Time Wrap" getanzt, beim "There`s a Light" geschmachtet oder bei "Sweet Transvestite" die Strapsen angelegt werden durften. Dass Suchtpotenzial sich auch in Lockdownzeiten auf ihre Fangemeinde weit über die Grenzen der Region verlassen darf, zeigt der Blick in die Kommentarspalte des Onlinekanals, bei dem sich Zuschauer auch aus Dortmund, Karlsruhe oder Minden beteiligt hatten. Doch bleiben die Auftrittsverbote als Wermutstropfen im Jubliäumscocktail. So hoffen Müller und Gámez auf ein baldiges Wiedersehen, direkt und unmittelbar, wie als Aufruf auf der Homepage der beiden zu lesen ist: "Bitte kommt auf unsere Auftritte, wir brauchen euch! Wir sehn uns hoffentlich ganz ganz bald!"

Lesen Sie auch: