14:28 Uhr

Galgenbild an Holzpfahl: Polizei ermittelt wegen Volksverhetzung

Ein Aushang mit dem Slogan "Refugees Welcome" ist in Weißenhorn in einem fremdenfeindlichen Kontext angebracht worden.

Plus Ein Aushang gegen Flüchtlinge in Weißenhorn beschäftigt nun das Kommissariat für Staatsschutz bei der Kripo Neu-Ulm.

Von Jens Noll

Der Slogan „Refugees Welcome“ (auf Deutsch: Flüchtlinge willkommen) ist eigentlich ein Signal der Weltoffenheit und der Bereitschaft, Menschen zu helfen, die aus Not ihre Heimat verlassen mussten. Völlig missbräuchlich und mit einer gänzlich anderen Botschaft hat ein Unbekannter diesen „Willkommensgruß“ in Weißenhorn verwendet: Aufgedruckt auf ein Blatt Papier war er am Silvestervormittag neben dem Bild eines Galgens mit einem Strick zu sehen. Was die Sache noch brisanter macht: Der Holzpfahl, an dem das Blatt angebracht worden war, ähnelt selbst einem Galgen.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Themen folgen