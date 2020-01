vor 53 Min.

Gaststätte „Grüner Baum“ soll bald abgerissen werden

Die Gaststätte „Grüner Baum“ in der Neu-Ulmer Friedenstraße soll in diesem Jahr abgerissen werden.

Plus Die Gaststätte "Grüner Baum" mit angeschlossenem Biergarten in der Neu-Ulmer Innenstadt hat seit Weihnachten geschlossen. Was dort stattdessen entstehen soll.

Von Ariane Attrodt

Ein Neu-Ulmer Traditionswirtshaus hat vor Kurzem seine Tore geschlossen – und das für immer: Die Gaststätte „Grüner Baum“ mit angeschlossenem Biergarten in der Friedenstraße hatte am 23. Dezember zum letzten Mal geöffnet. Das Gebäude, in dem auch Wohnungen untergebracht sind, soll in diesem Jahr abgerissen werden. Bereits am gestrigen Mittwoch begannen die Bauarbeiten im Biergarten, wo drei Kastanienbäume gerodet wurden.

Langjähriger Pächter der Gaststätte war Horst Maier, der den Betrieb seit Mai 2005 führte und mittlerweile in Rente gegangen ist. Bereits im Laufe des Jahres 2018 wurde das Unternehmen Essinger Wohnbau (Ostalbkreis, bei Aalen) Eigentümer des Areals, vorher gehörte es dem Münsterbauverein Ulm. Im Laufe des vergangenen Jahres sind die früheren Wohnungsmieter ausgezogen, zu Ende Dezember endete außerdem der Pachtvertrag mit Gaststättenbetreiber Maier. Seitdem steht das Gebäude leer. Derzeit gehört das Areal der Essinger Wohnbau Aktuell läuft das Genehmigungsverfahren für den Neubau, wie die Essinger Wohnbau auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt. Das Unternehmen hat konkrete Pläne für das Gelände: Auf dem Areal soll ein Wohngebäude mit Tiefgarage entstehen. Die Höhe des Neubaus entspreche der des Altbaus beziehungsweise der unmittelbaren Nachbargebäude, füge sich dort also gut ein. Die Wohnungen sollen zwischen 40 und 75 Quadratmeter groß sein. Mit dem Verkauf der Wohnungen will die Essinger Wohnbau im Sommer diesen Jahres beginnen, ebenso wie mit dem Bau des neuen Hauses. Dass bereits jetzt mit der Rodung der Bäume begonnen wurde, hat naturschutzrechtliche Gründe. Nach Angaben des Unternehmen hat es die Arbeiten „unter Beisein eines Naturschutzbeauftragten vorgezogen, da es möglichst außerhalb der Vegetationsperiode und der Vogelbrut erfolgen muss“. Dieses Vorgehen sei mit der zuständigen Genehmigungsbehörde abgestimmt worden. In der jüngsten Vergangenheit war die Essinger Wohnbau auch in Ulm aktiv: So hat das Unternehmen die Konzeptvergabe der Stadt Ulm für ein Baufeld am Safranberg gewonnen. Dieses soll parallel zu dem Projekt in der Friedenstraße in Neu-Ulm umgesetzt werden. Zudem hat das Unternehmen zwei Gebäude im Mähringer Weg am Unteren Eselsberg in Ulm erstellt. Das könnte Sie auch interessieren: Kälte-Schutz für Obdachlose: So sieht eine Schlafkapsel von innen aus



