00:32 Uhr

Gefahr unter der Kirchendecke

In Franz Martin Kuens großen Dramen an der Kirchendecke hatten auch kleine Dinge Platz, so wie der Bub unten rechts im Bild. Er ist vermutlich ein tatsächliches Mitglied einer Gemeinde. Kuen hat oft Gläubige des Ortes in den Kirchen verewigt, die er ausmalte. Sie konnten sich dann beim Gottesdienst selber in die Augen schauen, wenn sie nach oben blickten.

Die Eröffnung der großen Schau über den Maler Franz Martin Kuen wirft ein Licht auf die Risiken seines Berufsstandes und auf das „Venedig des Nordens“

Von Ronald Hinzpeter

Kunst macht nicht nur viel Arbeit, wie einst Karl Valentin befand, sie kann auch lebensgefährlich sein. Etliche Freskenmaler stürzten bei der Arbeit unter hohen Kirchendecken vom Gerüst und segneten das Zeitliche. Selbst der große Michelangelo war beim Ausmalen der Sixtinischen Kapelle zu Boden gestürzt, hatte aber keine dauerhaften Schäden davongetragen. So gesehen ist es für die Region wohl ein großes Glück, dass Franz Martin Kuen offenbar ein vorsichtiger Mann war. Von ihm ist kein Sturz überliefert, dafür aber ein umfangreiches Werk von Wand- und Deckenmalereien in ganz Schwaben. An die Gefahren seines Berufsstandes erinnerte jetzt der Generaldirektor des Bayerischen Nationalmuseums, Frank Matthias Kammel, in seiner Festrede zur feierlichen Eröffnung der Ausstellung mit Werken von Franz Martin Kuen im Kloster Roggenburg.

Der Weißenhorner Maler gehörte zu den Besten seiner Zeit, vor allem nachdem er sich auf einer zweijährigen Studienreise in Italien weitergebildet hatte. Mehrere Monate verbrachte er in der eher kleinen Werkstatt von Giovanni Battista Tiepolo in Venedig. Der war damals das Maß aller Dinge, wenn es um dramatisch bemalte Wände und Decken ging. Von ihm guckte sich Kuen ab, wie sich himmlische Räume – um die ging es ja meistens – noch effektvoller, noch dramatischer, noch packender gestalten ließen. Schließlich was es das Ziel dieser Deckenmalerei, den Kirchgängern nicht nur Geschichten aus der Bibel vor Augen zu führen, sondern sie emotional zu berühren, sie regelrecht zu überwältigen, wie Kammel erklärte.

Kuen war ein fleißiger Maler, wegen seiner Fertigkeit auch sehr gut im Geschäft. Mitte des 18. Jahrhunderts waren die verheerenden Folgen des 30-jährigen Krieges überwunden, die geschundenen deutschen Lande blühten wieder auf, es herrschte Frieden, es wurde gebaut. Allerdings ließ der Boom ab den 1770er Jahren drastisch nach, wie Kammel erläuterte.

Kuen wurde von der Flaute der frommen Himmelsdeckenmalerei wohl nicht mehr mit voller Wucht er fasst, denn er starb 1771 mit 52 Jahren an Typhus. Der neue Stil, Kirchen zu dekorieren, war nun sachlicher und kühler, und erst die rückwärtsgewandten, romantisch-religiösen Nazarener des 19. Jahrhunderts malten wieder unterm Kirchendach – doch dabei fiel wiederum mancher vom Gerüst und trat vor der Zeit seinem Schöpfer gegenüber.

Viel posthumes Lob erfuhr Franz Martin Kuen durch die Redner bei der Ausstellungseröffnung. So erhob Landrat Thorsten Freudenberger das Kloster Roggenburg gar zum „Venedig des Nordens“, weil es so prachtvoll im venezianischen Geist ausgemalt wurde. Auch Matthias Kunze, Leiter des Weißenhorner Heimatmuseums und der vielleicht größte Kuen-Experte, schwärmte davon, wie sehr der Maler schwäbische Kirchenräume mit venezianischem Glanz veredelt habe, und er wünschte sich, dass die Ausstellung dieses „große Kapitel schwäbischer Kunstgeschichte“ weiter fortschreiben möge. Der Roggenburger Bürgermeister Matthias Stölzle lobte die Schau als „brillant“ und sie schaffe es, die Arbeit Kuens „entsprechend zu würdigen“. Um sie allerdings auf die Beine zu stellen, waren viele nötig, daran erinnerte Pater Roman Löschinger, der Leiter des Bildungszentrums. Hier sei über Grenzen hinweg zusammengearbeitet worden, von der Stadt Weißenhorn über den Kreis bis zum Bezirk, zusammen mit etlichen Sponsoren und vielen Helfern. Es sei gelungen, eine Ausstellung zu schaffen, „die wohl die Öffentlichkeit wirklich erreicht und nicht nur kunsthistorisches Insidergeplänkel ist“.

Themen Folgen