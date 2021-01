vor 18 Min.

Gefahrgutalarm in Senden: Feuerwehrleute durchsuchen Lager

Feuerwehrleute sind nach einem Gefahrgutalarm zu einem Einsatz in Senden ausgerückt.

Eine automatische Warnanlage löste einen Gefahrgutalarm in Senden aus. Noch ist die Ursache unbekannt.

Von Thomas Heckmann

Am Samstagmittag löste die automatische Warnanlage in einem Gefahrgutlager aus. Möglicherweise sind giftige Stoffe in dem geschützten Raum eines Sendener Industriebetrieb ausgetreten. Eine Gefahr für die Umgebung besteht nicht.

Feuerwehrleute in Schutzanzügen durchsuchen den Raum nach einem undichten Fass, konnten aber bisher die Ursache nicht finden.

