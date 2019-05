vor 56 Min.

Gefangen zwischen Mauern aus Nebel

Die Besucher im Roxy-Labor werden in eine faszinierende Welt aus Tanz, Licht und Musik entführt

Von Dagmar Hub

Als Hermann Hesse 1905 das Gedicht „Seltsam im Nebel zu wandern“ schrieb, meinte er vermutlich jahreszeitlich nicht den Mai. Deshalb mutete es zunächst etwas eigenartig an, dass der Lichtkünstler Kurt Laurenz Theinert, die Tänzerin Kathrin Knöpfle und der Musiker Reinhard Köhler im Frühling Hesses Gedichttitel für einen Abend im Roxy-Labor wählten. Doch Hesses Zeilen zielen – unabhängig von äußeren Einflüssen – auf die innere Einsamkeit des Menschen, und dem Künstler-Trio gelang die Umsetzung des assoziierten Motivs, dass Leben Einsamkeit sei, mehr als ein Jahrhundert nach Entstehen des Gedichts in großartiger Weise.

Die Ästhetik, die der Stuttgarter Theinert ins Roxy zaubert, ist faszinierend: Ein grafisches Spinnennetz aus Lichtfäden legt sich über den schwarzen Raum und über die drei Menschen auf der Bühne, integriert sie quasi ins Nichts und hält sie in den fiktiven Fäden gefangen. Einzelne Fäden aus Licht schweben im Raum, nach denen die Tänzerin Knöpfle mit Händen und Zehen greift. Köhler malt den Klang zum magischen visuellen Erlebnis – mit Gongs und dem Waterphone, einem ringförmigen Instrument, dessen Metallstäbe er mit einem Geigenbogen anspielt. Langsam beginnt die entmaterialisierte Erfahrung, sich steigernd und wieder verklingend, wenn Köhler einen angeschlagenen Gong wechselnd tief in ein Wasserbecken taucht.

Tanz-Künstlerin Kathrin Knöpfle hat sich lange mit japanischem Butoh-Tanz beschäftigt und bringt Elemente dessen in die Performance ein. Ihre Körperbeherrschung ist phänomenal, muss doch bei den zuckenden Bewegungen, die teilweise Spasmen ähneln, selbst jede Zehe unabhängig von den anderen kontrolliert werden. Dennoch wirken diese Tanz-Elemente, von Licht an der Wand nachgeahmt, teilweise etwas lang. Doch dann schafft Theinert zum Ende des Abends hin ein Raumerlebnis, das fürs Publikum kaum fassbar ist: Sein Hazer erzeugt etwa einen halben Meter über dem Bühnenboden eine irreale zweite Ebene mit einer scharf abgegrenzten Nebelschicht. Das Publikum befindet sich zunächst oberhalb des Nebels. Eine Hand taucht greifend wie die einer ertrinkenden Person aus dem Nebel auf. Die Ebene wechselt, und der Zuschauer befindet sich unterhalb der Nebelgrenze. Knöpfles Körper wird zum schemenhaft sich bewegenden Grau in einer unheimlichen und unwirklichen Sphäre, in die der Zuschauer mit eingetaucht ist und aus der er nicht entkommen kann, während die Tänzerin Körperteile oder auch ihren Kopf aus dem wabernden und ungewissen Dunkel über die Grenze des Nebels in eine andere Welt außerhalb hebt.

Dann wechselt die Perspektive erneut: Die Nebelbänke werden vertikal und schaffen nicht greifbare, aber sichtbare Mauern. Hier kommt Knöpfles Kunst voll zur Wirkung: Ihre Hände greifen suchend und doch präzise an den grauen Mauern entlang, die nur aus durch Nebel sichtbarem Licht und Schatten im Schwarz des Raumes bestehen. Der Mensch ist allein, tastend im Nebel um ihn, getrennt von anderen. Allein zwischen Mauern, denen er nicht entrinnt. Lange ist es still, bevor im Roxy großer Applaus für die Performance losbricht.

