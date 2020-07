vor 18 Min.

Gemeindehaus Pfuhl: Kehraus, dann Abriss

Pfarrer Pitschak wird verabschiedet, neues Haus im Herbst fertig

Einen „Kehraus“ im wahrsten Sinne des Wortes veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde Pfuhl-Burlafingen am kommenden Freitag, 17. Juli, ab 15 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in der Griesmayerstraße. Indes wird am Sonntag, 19. Juli, ihr Pfarrer Robert Pitschak in den Ruhestand verabschiedet.

Zum „Kehraus“: Das Areal, auf dem noch das alte Gemeindehaus steht, muss laut Vertrag zwischen der Stadt Neu-Ulm und der evangelischen Kirche Pfuhl Ende September der Stadt übergeben werden. Deshalb wird demnächst das Gebäude abgerissen. Vorab allerdings lädt nun die evangelische Kirchengemeinde zum „Ausverkauf“ ein. Sprich, jeder Interessierte kann sich gegen eine Spende ein Stück „Erinnerung“ aus dem Gemeindehaus sichern. Denn alles, was nicht mit ins neue Haus in der Kirchstraße umzieht, wird feilgeboten. Interessierten Bürger werden gebeten, Verpackungs- oder Transportmaterial und eventuell entsprechendes Werkzeug mitzubringen.

Zur Verabschiedung: Nach acht Jahren engagierten Diensts als erster Pfarrer in der Kirchengemeinde Pfuhl-Burlafingen geht Robert Pitschak in den Ruhestand (wir berichteten). Er wird von seiner Gemeinde am Sonntag, 19. Juli, um 18 Uhr in der evangelische Ulrichskirche verabschiedet. Anschließend ist noch ein Abschiednehmen im Kirchgarten angesagt.

Doch das wird noch nicht der endgültige Abschied sein: Pfarrer Pitschak wird zur Einweihung des neuen Gemeindehauses am Sonntag, 20. September, außerhalb seiner offiziellen Dienstzeit seine letzte Amtshandlung übernehmen und dazu seinen Ruhestand in Bad Grönenbach im Allgäu unterbrechen, um das von ihm eingeleitete und vollendete Millionenprojekt zu segnen und zu weihen. (pfl)

