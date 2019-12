18.12.2019

Gemeinderäte wollen Geldhahn zudrehen

Sanierungen in Millionenhöhe stehen für die Wasserversorgung an.

Geplante Großprojekte werden die Kasse von Elchingen belasten. Die Kommunalpolitiker mahnen vorsichtige Ausgaben und sparsame Planungen an

Von Andreas Brücken

Dass sauberes Wasser unverzichtbar ist, dürfte auch im Elchinger Gemeinderat außer Frage stehen. Doch das Kanalnetz der Gemeinde weist zahlreiche Risse und Löcher auf, Leitungen sind marode oder nicht mehr ausreichend leistungsfähig. Die Infrastruktur zur Wasserversorgung stammt in weiten Teilen des Ortes aus den 50er Jahren. Auch die Kläranlage bedarf in den kommenden Jahren umfangreiche Sanierungen. Rund 7,8 Millionen Euro sollen dafür ausgegeben werden. Neben den anstehenden Neubauten für die Freiwillige Feuerwehr und den Kindergarten werden diese geplanten Großprojekte ein gewaltiges Loch in die Gemeindekasse reißen. Von einem Schuldenberg von rund 15 Millionen Euro sprachen die Gemeinderäte in der Sitzung am Montagabend. Dieser werde sich bis ins Jahr 2023 anhäufen, während die Steuereinnahmen nicht mehr in dem Maße sprudeln wie vor rund zehn Jahren.

Allein im kommenden Jahr sollen laut Haushaltsplan Kredite in Höhe von 3,5 Millionen Euro für Investitionen aufgenommen werden. Johann Gröger (FW) sprach von einem soliden Haushaltsentwurf, der jedoch nicht alle Wunschprojekte zulasse. Gleichzeitig setzte Gröger Hoffnungen in das geplante Gewerbegebiet als Quelle für Steuereinnahmen. Mahnend äußerte sich Karl Mayer (CSU) angesichts der fürs kommende Jahr vorgesehenen Investitionssumme von zehn Millionen Euro. Rund ein Drittel davon soll aus Krediten bezahlt werden: „Das ist mehr als grenzwertig.“ Kritik übte Mayer an den anderen Parteien am Ratstisch, die in den vergangenen Jahren oft mit Kosten verbundene Anträge gestellt hätten: „Der Geldbeutel bestimmt die Höhe der Investitionen und nicht die Wünsche.“

Karin Batke (UFWG) warf Bürgermeister Joachim Eisenkolb vor, dass Vorschläge aus dem Gemeinderat nicht berücksichtigt wurden oder die Verwaltung tatsächliche Kosten nicht immer aufgestellt hätte. Reinhard Rotermund (Eule) wollte diesen Vorwurf nicht gelten lassen und holte zum Gegenschlag aus: „Sie leben in einer anderen Welt“, entgegnete er. Dank der guten Arbeit der Verwaltung und der Kompromisse im Gemeinderat seien zahlreiche Projekte wie die Sanierung der Mittelschule umgesetzt worden.

Bürgermeister Eisenkolb versuchte die Wogen zu glätten, und erinnerte daran, dass bisher alle Maßnahmen mit Zustimmung der Räte umgesetzt wurden und ergänzte: „Wer an Wunschprojekten, welche die Lebensqualität steigern, sparen will, muss viel Mut im Wahlkampf beweisen.“ Gegen die Stimmen von UFWG und DGO wurde die Haushaltssatzung verabschiedet.

