Gerlenhofen

vor 23 Min.

Pflegeheim in Gerlenhofen? Die Zukunft des Hallen-Areals bewegt die Menschen

Plus Zur Bürgerversammlung im Zelt auf dem Sportplatz kommen mehr als 300 Bürgerinnen und Bürger. Am Ende setzen sie ein klares Zeichen.

Von Von Michael Ruddigkeit

Es war wohl eine der ungewöhnlichsten Bürgerversammlungen, die es in Neu-Ulm jemals gab. In einem mächtigen Zelt auf dem Sportplatz der Grundschule in Gerlenhofen und auf der Außenfläche hatte die Stadt Stühle für 520 Bürgerinnen und Bürger aufgestellt - und mehr als 300 waren besetzt. Damit war das Zelt rappelvoll. Für die Teilnehmenden ging es nur um ein Thema: Was wird aus dem Areal der alten Mehrzweckhalle? Am Ende wurde über zwei Beschlussvorschläge des Fördervereins Seniorenzentrum Gerlenhofen abgestimmt - beide fielen durch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen